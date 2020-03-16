Гаряча лінія з питань коронавірусу запрацювала у Кременчуці

Паралельно з працівниками служби працюватиме медичний працівник, який відповідатиме на питання кременчужан щодо коронавірусу
Від сьогодні, 17 березня, у Кременчуці запрацювала гаряча лінія з питань коронавірусу на базі служби допомоги мера кременчужанам за номером 15-63.
Номер працюватиме цілодобово. На номер можна телефонувати як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів.
Паралельно з працівниками служби працюватиме медичний працівник, який відповідатиме на питання кременчужан щодо коронавірусу.