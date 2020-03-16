Кременчуг

Гаряча лінія з питань коронавірусу запрацювала у Кременчуці

Сегодня, 10:35 Просмотров: 573 Комментариев: 1

 

Паралельно з працівниками служби працюватиме медичний працівник, який відповідатиме на питання кременчужан щодо коронавірусу

Від сьогодні, 17 березня, у Кременчуці запрацювала гаряча лінія з питань коронавірусу на базі служби допомоги мера кременчужанам за номером 15-63


Номер працюватиме цілодобово. На номер можна телефонувати як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів.


Паралельно з працівниками служби працюватиме медичний працівник, який відповідатиме на питання кременчужан щодо коронавірусу.


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Автор: Альона Душенко
Теги: гаряча лінія коронавирус коронавірус

Комментарии: 1

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revix:
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