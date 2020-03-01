У Кременчуці затримали маршрутника, який лякав патрульних родичем-прокурором

Сегодня, 10:04 Просмотров: 1 219 Комментариев: 2

Водій маршрутки не скупився на матюки та образи

Увечері 14 березня у Кременчуці на вулиці Івана Приходька патрульні зупинили водія маршрутки. З відео, наданого патрульною поліцією Кременчука, стала відома причина зупинки, - чоловік не увімкнув завчасно покажчик повороту. Також у правоохоронців були підстави вважати, що водій відхилився від маршруту №17, заїхавши у Крюків.





Попри те, що поліцейський пояснив 53-річному водію причину зупинки, чоловік відмовився надавати документи. Поводив себе зухвало та намагався покинути місце зупинки.





Діалог маршрутника та патрульного:





- Кого повідомити про затримання...?

- Прокурора, *лять!

- ... з родичів?

- Из родственников - прокурора. Это мой родственник.

- Фамилия, имя, отчество.

- Сука, тебе погоны жмут? Слуги народа, *лять.

- Документи на транспортний засіб та посвідчення водія пред'явіть ще раз.

- Посо***, потом получишь.

- Не выражайтесь.

- Конечно, *лять, после этого всего, *андон ты ***ный, будет тебе и посвидченя и **й тебе в **пу будет.

- Прекращаем материться.

- Да пошел ты на **й!

- Прекращаем материться.

- В прокуратуре *лять будешь снимать, общаться, *андон ***ный.

- Кого повідомити з членів сім'ї?

- Прокурора. Адвоката давай, прокурора давай сюда.





Під час розмови до патрульних підійшли особи, які назвалися дружиною та сином водія. Особи почали втручатися в роботу правоохоронців, на неодноразові зауваження не реагували, перешкоджали адмінзатриманню: хапали інспектора за формений одяг, відштовхували та намагалися заблокувати оперативне авто з затриманим.





Через таку ситуацію правоохоронці не могли скласти на місці адмінматеріал. На водія надягли кайданки та відвезли у відділення поліції.



