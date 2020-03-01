У Кременчуці затримали маршрутника, який лякав патрульних родичем-прокурором

Увечері 14 березня у Кременчуці на вулиці Івана Приходька патрульні зупинили водія маршрутки. З відео, наданого патрульною поліцією Кременчука, стала відома причина зупинки, - чоловік не увімкнув завчасно покажчик повороту. Також у правоохоронців були підстави вважати, що водій відхилився від маршруту №17, заїхавши у Крюків.
Попри те, що поліцейський пояснив 53-річному водію причину зупинки, чоловік відмовився надавати документи. Поводив себе зухвало та намагався покинути місце зупинки.
Діалог маршрутника та патрульного:
Під час розмови до патрульних підійшли особи, які назвалися дружиною та сином водія. Особи почали втручатися в роботу правоохоронців, на неодноразові зауваження не реагували, перешкоджали адмінзатриманню: хапали інспектора за формений одяг, відштовхували та намагалися заблокувати оперативне авто з затриманим.
Через таку ситуацію правоохоронці не могли скласти на місці адмінматеріал. На водія надягли кайданки та відвезли у відділення поліції.