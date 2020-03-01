Происшествия, Видеоколлекция

У Кременчуці затримали маршрутника, який лякав патрульних родичем-прокурором

Сегодня, 10:04 Просмотров: 1 219 Комментариев: 2

 

Водій маршрутки не скупився на матюки та образи

 

Увечері 14 березня у Кременчуці на вулиці Івана Приходька патрульні зупинили водія маршрутки. З відео, наданого патрульною поліцією Кременчука, стала відома причина зупинки, - чоловік не увімкнув завчасно покажчик повороту. Також у правоохоронців були підстави вважати, що водій відхилився від маршруту №17, заїхавши у Крюків.


Попри те, що поліцейський пояснив 53-річному водію причину зупинки, чоловік відмовився надавати документи. Поводив себе зухвало та намагався покинути місце зупинки.


Діалог маршрутника та патрульного:


- Кого повідомити про затримання...?
- Прокурора, *лять!
- ... з родичів?
- Из родственников - прокурора. Это мой родственник.
- Фамилия, имя, отчество.
- Сука, тебе погоны жмут? Слуги народа, *лять.
- Документи на транспортний засіб та посвідчення водія пред'явіть ще раз.
- Посо***, потом получишь.
- Не выражайтесь.
- Конечно, *лять, после этого всего, *андон ты ***ный, будет тебе и посвидченя и **й тебе в **пу будет.
- Прекращаем материться.
- Да пошел ты на **й!
- Прекращаем материться.
- В прокуратуре *лять будешь снимать, общаться, *андон ***ный.
- Кого повідомити з членів сім'ї?
- Прокурора. Адвоката давай, прокурора давай сюда.


Під час розмови до патрульних підійшли особи, які назвалися дружиною та сином водія. Особи почали втручатися в роботу правоохоронців, на неодноразові зауваження не реагували, перешкоджали адмінзатриманню: хапали інспектора за формений одяг, відштовхували та намагалися заблокувати оперативне авто з затриманим.


Через таку ситуацію правоохоронці не могли скласти на місці адмінматеріал. На водія надягли кайданки та відвезли у відділення поліції.


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Автор: Євгенія Каблучка Источник видео: Патрульна поліція Кременчука
Теги: маршрутка патрульная полиция

Комментарии: 2

225
Volvoвод:
Сегодня, 11:19

Из речи маршрутчика мне стало очевидным, что в отношении него производились насильственные действия сексуального характера, против его воли. Отсюда такая агрессия. 


+2
260
wtf100500:
Сегодня, 11:33

Так семейку надо было тоже привлечь. Вместе веселей. 


0
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