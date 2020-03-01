У разі загрози коронавірусу на Полтавщині є 308 апаратів штучної вентиляції легенів

Сегодня, 09:33 Просмотров: 661 Комментариев: 2

Мешканці Кременчука та Полтави, у яких підозрювали коронавірус, лікуються у стаціонарі

Після проведення ПЦР-діагностики на COVID-2019 у жителів Полтави та Кременчука не виявили ознак захворювання на коронавірус. Про це 16 березня на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак.





Пацієнт із Кременчука наразі перебуває в лікарні з діагнозом «гостра респіраторна вірусна інфекція». Стан здоров’я задовільний.





У полтавця виявили грип типу B, і тепер він лікується у стаціонарі.





- Я хотів би попросити всіх мешканців регіону – не треба без потреби викликати бригади швидкої допомоги. Останніми днями почастішало викликів, які не завжди виправдані. Будь ласка, ставтеся з відповідальністю, адже подібні випадки витрачають ресурси екстреної допомоги, – зауважив Віктор Лисак.





Він додав, що в області є 308 апаратів штучної вентиляції легенів, і наразі цієї кількості достатньо.





Окрім того, сьогодні в регіоні на самоізоляції перебувають 29 осіб: 14 людей у Полтаві, 15 – на території області.





Віктор Лисак вкотре просить полтавців не панікувати та користуватися гарячою лінією Національної служби охорони здоров’я 1677 (якщо нещодавно повернулися з-за кордону).





Також варто дотримуватися правил особистої гігієни: мити та дезінфікувати руки, не перебувати у людних місцях. Роботодавців просять організувати роботу для працівників дистанційно. А тим, хто збирався подорожувати, варто відкласти поїздку.