Кабмін заборонив перевозити міським маршруткам та тролейбусам понад 10 пасажирів

Сегодня, 09:02 Просмотров: 1 956 Комментариев: 8

У ніч на 17 березня Кабмін ухвалив низку рішень щодо запровадження більш жорстких карантинних умов в Україні . Зокрема за інформацією з Урядового порталу, з 18 березня по 3 квітня заборонили:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому).

Також Кабмін доручив МОЗу тимчасово припинити планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних та термінових. Крім того, максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.





Нагадаймо, що від сьогодні, 17 березня, у Кременчуці мають тимчасово зачинитися заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури. Дозволяється торгівля харчfvb, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати банківську та страхову діяльність.