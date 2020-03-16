Кременчуг

Кабмін заборонив перевозити міським маршруткам та тролейбусам понад 10 пасажирів

Сегодня, 09:02 Просмотров: 1 956 Комментариев: 8

Також заборонили залізничні, авіа- та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення

У ніч на 17 березня Кабмін ухвалив низку рішень щодо запровадження більш жорстких карантинних умов в Україні. Зокрема за інформацією з Урядового порталу, з 18 березня по 3 квітня заборонили:

  • регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;
  • перевезення понад 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.
  • перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому).

Також Кабмін доручив МОЗу тимчасово припинити планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних та термінових. Крім того, максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.


Нагадаймо, що від сьогодні, 17 березня, у Кременчуці мають тимчасово зачинитися заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури. Дозволяється торгівля харчfvb, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати банківську та страхову діяльність.

ПО ТЕМЕ:

МОЗ повідомило про два нові випадки коронавірусу в Україні

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин коронавирус

Комментарии: 8

2 095
evil:
Сегодня, 09:06

Кто из частных перевозчиков выставит на рейс маршрутку в которой максимум можно перевозить 10 человек? Какой адекватный частный перевозчик в здравом рассудке будет перевозить людей себе в убыток? Проще вообще не выезжать. Ну и еще. Троллейбус в 5 раз больше спринтера, но количество пассажиров и там и там 10 человек. Где логика?

На остановках будет столпотворение людей. Там шанс заразиться будет выше чем по 10 человек в маршрутке.


+20
351
Маэстро:
Сегодня, 09:22

А, помоему, когда перевозчики подавали в исполком обоснование цены на проезд, то там они и указывали, что везут человек 10, не помню уже! 


+21
230
Pereselenets:
Сегодня, 09:27

Хороший все-таки у нас народ! Если власть выдает глупейший приказ - все дружно забьют. Сам-то, Зтот, который "не л.о.х.", небось, на работу на велосипеде ездит?


0
842
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 09:28

Цитата: Маэстро

А, помоему, когда перевозчики подавали в исполком обоснование цены на проезд, то там они и указывали, что везут человек 10, не помню уже! 

18 человек, при чем это в обе стороны суммарно) Так что будет безубыточно


+6
116
kremalex62:
Сегодня, 10:07

Это проще простого-запретить.На бумаге-она все стерпит.А на деле-создается масса проблем.Много жителей работают в разных районах города.На Молодежном и Раковке и без запрета постоянно столпотворения из за проблем уехать.Кто издавал эти бестолковые законы-далеки от реальности.За все время со стороны этого "правительства" не было предпринято абсолютно никаких мер по противодействию заболеваний.Никакой разъяснительной работы не проводится.Есть массированная рассылка от мобильных оператором а в основном информация у всех обрывочная.Ну и в заключение рассуждений-к примеру остановка работы метро-настанет транспортный коллапс который в мегаполисах и так есть.


+5
579
Medar:
Сегодня, 10:56

Цитата: evil

Кто из частных перевозчиков выставит на рейс маршрутку в которой максимум можно перевозить 10 человек? Какой адекватный частный перевозчик в здравом рассудке будет перевозить людей себе в убыток? Проще вообще не выезжать. Ну и еще. Троллейбус в 5 раз больше спринтера, но количество пассажиров и там и там 10 человек. Где логика?

На остановках будет столпотворение людей. Там шанс заразиться будет выше чем по 10 человек в маршрутке.


Так маршрутчики как-то предоставляли свои расчеты. Тогда у 20го маршрута за круг было 18 человек. У других и того меньше. Так что они как раз вписываются в свой же бюджет)


+2
2 095
evil:
Сегодня, 11:01

Цитата: Medar
Так маршрутчики как-то предоставляли свои расчеты. Тогда у 20го маршрута за круг было 18 человек. У других и того меньше. Так что они как раз вписываются в свой же бюджет)

Мне самому очень не нравится структура формирования тарифа в маршрутках нашего города. Я всегда писал что это полное фуфло. Но я сейчас конкретно говорю о карантинном режиме. Мы может тут ерничать сколько угодно. Но большинству из нас придется пользоваться общественным транспортом. И я уверен что по 10 человек в салоне половина частного транспорта просто не выйдет на маршруты. Под любым предлогом. 


+3
3 072
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:09

Цитата: kremalex62
.Кто издавал эти бестолковые законы-далеки от реальности.

Они в другой галактике и тупо копируют еврорешения, на другое у них мозгов не хватает.  Но мы то не Европа.  Пройдет две недели, что изменится? Никто не будет работать себе в убыток. Остановятся предприятия - закончатся деньги. И в людей и в бюджете. Сбор налогов за март 45%, сбор по таможне 36% от плана. Резерва де-факто в Украине нет. МВФ пока ничего не дал. 


+2
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх