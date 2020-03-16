Кабмін заборонив перевозити міським маршруткам та тролейбусам понад 10 пасажирів

Також заборонили залізничні, авіа- та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення
У ніч на 17 березня Кабмін ухвалив низку рішень щодо запровадження більш жорстких карантинних умов в Україні. Зокрема за інформацією з Урядового порталу, з 18 березня по 3 квітня заборонили:
Також Кабмін доручив МОЗу тимчасово припинити планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних та термінових. Крім того, максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.
Нагадаймо, що від сьогодні, 17 березня, у Кременчуці мають тимчасово зачинитися заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури. Дозволяється торгівля харчfvb, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати банківську та страхову діяльність.