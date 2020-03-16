У разі поширення коронавірусу ліжка розгорнуть у 4 лікарнях Кременчука

Сегодня, 08:33 Просмотров: 1 510 Комментариев: 1

Медичні заклади міста готові до роботи в надскладних ситуаціях в разі поширення коронавірусної інфекції

У зв'язку із загрозливою ситуацією щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії при виконкомі Кременчуцької міської ради розглянули питання щодо готовності госпітальної бази.





Заступник начальника міського управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко, доповіла, що на сьогодні готові консультувати і надавати допомогу громадян міста щодо захворювання на коронавірусну інфекцію 73 сімейні лікарі, 34 педіатри, 13 лікарів-інфекціоністів, 29 лікарів-анастезіологів.





Наразі у інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» розгорнуто 45 ліжок та 4 місця в реанімації, 25 ліжок розгорнуто в інфекційному відділенні міської дитячої лікарні.





У випадку погіршення епідеміологічної ситуації на ІІ етапі протягом 3-х годин у інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» розгорнуть 70 ліжок та 100 ліжок у дитячій лікарні. ІІІ етап передбачає переведення у режим прийому хворих на коронавірус всього 1 корпусу КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського», відділення, які наразі там функціонують будуть переведені до корпусу № 2 та 25 ліжок буде розгорнуто у КНМП «Правобережна».





У КНМП "Лікарня відновного лікування" у разі необхідності планують розгорнути 125 ліжок для обсервації здорових осіб без клінічного прояву хвороби. У цей час лікарня не надаватиме послуги іншим пацієнтам, вона знаходиться у окремому приміщенні і зможе забезпечити ізоляцію осіб, що її потребуватимуть.





Консультацію лікарів містяни зможуть отримувати у телефонному режимі. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 – 0673262210, Центр ПСМД №2 – 0673271550, Центр ПСМД №3 – 0633380264 з 8.00 ранку до 20.00 вечора. З 20.00 до 08.00 год. слід звертатися до Станції екстреної медичної допомоги за телефоном 3-50-11.





У Службі допомоги мера кременчужанам 1563 із завтрашнього дня разом зі спеціалістами відділу працюватиме лікар, який консультувати громадян з питань щодо профілактики розповсюдження коронавірусної інфекції.