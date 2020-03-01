Посол Індонезії в Україні пан Юдді Кріснанді відвідав Кременчук

Сегодня, 08:04 Просмотров: 599 Комментариев: 1

До Кременчука, 13 березня, з неофіційним візитом завітав Посол Індонезії в Україні пан Юдді Кріснанді. Про це на своїй сторінці в фейсбук написав заступник директора Інституту розвитку Кременчука Андрій Мельник.









- Його Високоповажність Посол Індонезії в Україні пан Юдді Кріснанді відвідав мечеть і взяв участь у п'ятничному намазі. Пана Посла сердечно привітав Імам мусульманської громади Кременчука шейх Тагір. Після участі у молитві гостя пригостили азіатськими традиційними східними солодощами. Шейх Тагір зазначив, що мусульманська громада бере активну участь в житті міста, оскільки мусульмани Кременчука - відповідальні люди, які люблять своє місто і Україну. Ми підтримуємо активний контакт з владою міста та багатьма громадськими організаціями, зазначив імам. Посол із захопленням підкреслив, що він любить Кременчук, і вважає, що Кременчук - важливий багатонаціональний індустріальний і полікультурний центр України. - написав Андрій Мельник.



За словами Андрія Мельника, вони обговорили з дипломатом питання, пов'язані з проведенням 10-річчя встановлення Гонгу миру в Кременчуці.



