Кременчуг

Посол Індонезії в Україні пан Юдді Кріснанді відвідав Кременчук

Сегодня, 08:04 Просмотров: 599 Комментариев: 1

 

Дипломат завітав до нашого міста з неофіційним візитом

До Кременчука, 13 березня, з неофіційним візитом завітав Посол Індонезії в Україні пан Юдді Кріснанді. Про це на своїй сторінці в фейсбук написав заступник директора Інституту розвитку Кременчука Андрій Мельник. 


 


- Його Високоповажність Посол Індонезії в Україні пан Юдді Кріснанді відвідав мечеть і взяв участь у п'ятничному намазі. Пана Посла сердечно привітав Імам мусульманської громади Кременчука шейх Тагір. Після участі у молитві гостя пригостили азіатськими традиційними східними солодощами. Шейх Тагір зазначив, що мусульманська громада бере активну участь в житті міста, оскільки мусульмани Кременчука - відповідальні люди, які люблять своє місто і Україну. Ми підтримуємо активний контакт з владою міста та багатьма громадськими організаціями, зазначив імам. Посол із захопленням підкреслив, що він любить Кременчук, і вважає, що Кременчук - важливий багатонаціональний індустріальний і полікультурний центр України. - написав Андрій Мельник.


За словами Андрія Мельника, вони обговорили з дипломатом питання, пов'язані з проведенням 10-річчя встановлення Гонгу миру в Кременчуці.


 

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Автор: Альона Душенко Фото: Андрій Мельник
Теги: посол Индонезия

Комментарии: 1

2 095
evil:
Сегодня, 08:41

За словами Андрія Мельника, вони обговорили з дипломатом питання, пов'язані з проведенням 10-річчя встановлення Гонгу миру в Кременчуці.

Этот гонг самый убогий из всех, установленных по всему миру. И мне реально стыдно за наш. Он наверное единственный, на котором отмыта наибольшая стоимость по его установке. К самому гонгу претензий нет. Но вы только посмотрите на убогий и безвкусный дизайн и конструкцию того куда его впихнули. Смесь говна, мух и котлет.

Забейте в поиск gong of peace и посмотрите как этот проект реализован в других странах. 

Какой в нем смысл в Кременчуге, если рядом с ним даже нормально сфотографироваться нельзя? Он совершенно недоступен. Он мог бы стать туристической изюминкой, а стал убогим символом местного распила бабла...


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