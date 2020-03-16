П'яні жарти: кременчужанин повідомив, що повернувся з Італії та хворий на коронавірус

Сегодня, 07:35 Просмотров: 1 790 Комментариев: 4

Тепер за свій жарт він відшкодує вартість виклику швидкої допомоги та витрачених матеріалів

16 березня заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко під час засідання надзвичайної протиепідемічної комісії у мерії розповіла про те, що у Кременчуці зафіксований перший хибний виклик, який стосується коронавірусної інфекції.



Нетверезий кременчужанин зателефонував на лінію «103» о 5.30 у неділю, 15 березня. Він повідомив, що виявив у себе симптоми захворювання COVID-19. Також він додав, що перебував в Італії, і нещодавно повернувся назад в Україну.



Бригада швидкої допомоги швидко зреагувала: виїхала на виклик у засобах індивідуального захисту та доправила чоловіка каретою «швидкої» до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування. Там його прийняли медики, які почали проводити медичний огляд пацієнта.



У цей момент він заявив:

- Я пожартував. Я хотів перевірити готовність міста Кременчука щодо надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Я бачу, що ви готові. Дякую, до побачення.



Після цього жартівник просто повернувся та попрямував додому.





- Шановні жителі міста Кременчука, перш за все, ми звертаємося до вас з проханням зберігати спокій. Найбільший наш ворог — це не коронавірус, а це та паніка, яку ми поширюємо серед населення. Звертаюся до всіх жителів міста Кременчука, не сіяти паніку, не перевіряти на витривалість медичних працівників. Тому що медичні працівники для того, щоб надавати медичну допомогу, а не для того, щоб брати участь в шоу, виставах і т.д., - прокоментувала прикрий випадок Людмила Пономаренко.



Мер Віталій Малецький зазначив, що цю ситуацію в індивідуальному порядку відпрацювали правоохоронці – вони провели профілактичну бесіду з жартівником-недопацієнтом. Планується винести дане питання на адмінкомісію, і чоловік відшкодує вартість виклику швидкої медичної допомоги та тих матеріалів, які були витрачені.



Також він додав, що у медиків зараз багато серйозної роботи, а тут на кілька годин від процесу була відірвана бригада швидкої допомоги і ті фахівці, які приймали пацієнта. Медичних працівників готували спеціально для випадку реальної загрози, а тому ресурси були задіяні не на те, на що вони потрібні, і були нанесені збитки.