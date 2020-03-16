П'яні жарти: кременчужанин повідомив, що повернувся з Італії та хворий на коронавірус

16 березня заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко під час засідання надзвичайної протиепідемічної комісії у мерії розповіла про те, що у Кременчуці зафіксований перший хибний виклик, який стосується коронавірусної інфекції.
Нетверезий кременчужанин зателефонував на лінію «103» о 5.30 у неділю, 15 березня. Він повідомив, що виявив у себе симптоми захворювання COVID-19. Також він додав, що перебував в Італії, і нещодавно повернувся назад в Україну.
Бригада швидкої допомоги швидко зреагувала: виїхала на виклик у засобах індивідуального захисту та доправила чоловіка каретою «швидкої» до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування. Там його прийняли медики, які почали проводити медичний огляд пацієнта.
У цей момент він заявив:
Після цього жартівник просто повернувся та попрямував додому.
Мер Віталій Малецький зазначив, що цю ситуацію в індивідуальному порядку відпрацювали правоохоронці – вони провели профілактичну бесіду з жартівником-недопацієнтом. Планується винести дане питання на адмінкомісію, і чоловік відшкодує вартість виклику швидкої медичної допомоги та тих матеріалів, які були витрачені.
Також він додав, що у медиків зараз багато серйозної роботи, а тут на кілька годин від процесу була відірвана бригада швидкої допомоги і ті фахівці, які приймали пацієнта. Медичних працівників готували спеціально для випадку реальної загрози, а тому ресурси були задіяні не на те, на що вони потрібні, і були нанесені збитки.