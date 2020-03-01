Військові та поліцейські патрулюватимуть вулиці Кременчука під час карантину

ЗСУ, Нацгвардія та поліція спільно патрулюватимуть вулиці під час карантину для забезпечення громадської безпеки та порядку
З 22 березня військові та поліцейські спільно патрулюють вулиці під час карантину для забезпечення громадської безпеки та порядку. За інформацією пресслужби Міністерства оборони України, посилені наряди Військової служби правопорядку ЗСУ разом з працівниками Нацполіції та військовослужбовцями Нацгвардії починають патрулювати у населених пунктах та військових гарнізонах.
Згідно з повідомленням, такі спільні патрулі ввели задля підтримання громадської безпеки та порядку під час карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції.
Увесь особовий склад Збройних Сил України, залучений до патрулювання, буде забезпечений засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами.
Як повідомив «Телеграфу» керівник військової частини 3059 Національної гвардії Євген Шульга, нацгвардійці посилено патрулюватимуть у нічний час.
Загалом у Кременчуці патрулюватиме 26 піших патрулів та 5 авто, які посилено працюватимуть у вечірній час.
До речі, нацгвардійці, як і патрульна поліція та рятувальники інформують кременчужан про дотримання карантину.
Полтавське видання ЗМІСТ зсилається на речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, який повідомив, що відбулася нарада у межах якої прийняли рішення про моніторинг вулиць Полтавщини.
Також Юрій Сулаєв каже, що завдяки патрулюванню можна швидше виявити суб’єкти господарювання, які порушують умови карантину.
Станом на 22 березня поліціянти склали 20 адмінпротоколів. 4 з них – за порушення вимог пасажироперевезень, 16 – за ігнорування обмежень, визначених на час карантину для торговельних закладів. Здебільшого, оперативно виявити порушників вдається завдяки зверненням громадян за номером 102.