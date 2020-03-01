Військові та поліцейські патрулюватимуть вулиці Кременчука під час карантину

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ЗСУ, Нацгвардія та поліція спільно патрулюватимуть вулиці під час карантину для забезпечення громадської безпеки та порядку

З 22 березня військові та поліцейські спільно патрулюють вулиці під час карантину для забезпечення громадської безпеки та порядку. За інформацією пресслужби Міністерства оборони України, посилені наряди Військової служби правопорядку ЗСУ разом з працівниками Нацполіції та військовослужбовцями Нацгвардії починають патрулювати у населених пунктах та військових гарнізонах.





Згідно з повідомленням, такі спільні патрулі ввели задля підтримання громадської безпеки та порядку під час карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції.





Увесь особовий склад Збройних Сил України, залучений до патрулювання, буде забезпечений засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами.





ДСНС, поліція та Нацгвардія віщатимуть з гучномовця





Як повідомив «Телеграфу» керівник військової частини 3059 Національної гвардії Євген Шульга, нацгвардійці посилено патрулюватимуть у нічний час.





- Військова частина 3059 патрулює спільно з Національною поліцією. Патрулюватимуть місто: піші патрулі, піші патрулі зі службовими собаками, автопатрулі. Також буде інформування та профілактична робота. Патрульні групи розміщені в районі центру, нагірної частини міста, в районі Молодіжного та Крюкова. – зазначив підполковник Євген Шульга.





Загалом у Кременчуці патрулюватиме 26 піших патрулів та 5 авто, які посилено працюватимуть у вечірній час.





До речі, нацгвардійці, як і патрульна поліція та рятувальники інформують кременчужан про дотримання карантину.













Поліція буде забезпечена засобами особистого захисту





Полтавське видання ЗМІСТ зсилається на речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, який повідомив, що відбулася нарада у межах якої прийняли рішення про моніторинг вулиць Полтавщини.

- У нас є всі необхідні засоби безпеки. Наші патрулі знаходитимуться на різних вулицях, перелік яких ми погоджуватимемо системно. Це потрібно для забезпечення безпеки та запобігання поширенню COVID-19 через порушення умов карантину. - зазначив полтавському виданню Юрій Сулаєв.



Також Юрій Сулаєв каже, що завдяки патрулюванню можна швидше виявити суб’єкти господарювання, які порушують умови карантину.

Станом на 22 березня поліціянти склали 20 адмінпротоколів. 4 з них – за порушення вимог пасажироперевезень, 16 – за ігнорування обмежень, визначених на час карантину для торговельних закладів. Здебільшого, оперативно виявити порушників вдається завдяки зверненням громадян за номером 102.