Мер Кременчука Віталій Малецький закликає «здати сусіда»

Сегодня, 20:57 Просмотров: 2 787 Комментариев: 7

Міський голова Кременчука Віталій Малецький закликає містян "здавати сусідів", які порушують умови самоізоляцї. Про це очільник міста повідоми на своїй сторінці в фейсбук.





- Сьогодні потяги з Італії, літаки з Єгипту та інші рейси з-за кордону додають нам ризиків з поширенням коронавірусу! Тому маємо разом пильнувати один одного! Повідом про порушників самоізоляції. - написав мер. - Звертаюся до мешканців Кременчука. Якщо вам відомо про випадки порушення режиму самоізоляції - повідомляйте на гарячу лінію 1563 або в поліцію за номером 102.



