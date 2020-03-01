Мер Кременчука Віталій Малецький закликає «здати сусіда»

Кременчужанам пропонують здавати порушників самоізоляції
Міський голова Кременчука Віталій Малецький закликає містян "здавати сусідів", які порушують умови самоізоляцї. Про це очільник міста повідоми на своїй сторінці в фейсбук.
- Сьогодні потяги з Італії, літаки з Єгипту та інші рейси з-за кордону додають нам ризиків з поширенням коронавірусу! Тому маємо разом пильнувати один одного! Повідом про порушників самоізоляції. - написав мер. - Звертаюся до мешканців Кременчука. Якщо вам відомо про випадки порушення режиму самоізоляції - повідомляйте на гарячу лінію 1563 або в поліцію за номером 102.
Самоізоляція - важливий елемент боротьби з коронавірусом, потрібний для тих людей, які повернулися з країн, де зареєстровані хворі на COVID-19.
За порушення режиму карантину передбачена кримінальна відповідальність.
Ті, хто повернувся з-за кордону, зобов’язані:
- Уникати будь-яких контактів та залишатися вдома протягом 14 днів.
- Зателефонувати своєму сімейному лікарю або на гарячу лінію 1563 і повідомити про стан свого здоров’я та про те, що ви перебуваєте в самоізоляції.
- У разі появи симптомів респіраторного захворювання - повідомити сімейного лікаря або зателефонувати на 103.