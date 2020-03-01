Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Мер Кременчука Віталій Малецький закликає «здати сусіда»

Сегодня, 20:57 Просмотров: 2 787 Комментариев: 7

 

Кременчужанам пропонують здавати порушників самоізоляції 

Міський голова Кременчука Віталій Малецький закликає містян "здавати сусідів", які порушують умови самоізоляцї. Про це очільник міста повідоми на своїй сторінці в фейсбук. 


- Сьогодні потяги з Італії, літаки з Єгипту та інші рейси з-за кордону додають нам ризиків з поширенням коронавірусу! Тому маємо разом пильнувати один одного! Повідом про порушників самоізоляції. - написав мер. - Звертаюся до мешканців Кременчука. Якщо вам відомо про випадки порушення режиму самоізоляції - повідомляйте на гарячу лінію 1563 або в поліцію за номером 102.


Самоізоляція - важливий елемент боротьби з коронавірусом, потрібний для тих людей, які повернулися з країн, де зареєстровані хворі на COVID-19.


За порушення режиму карантину передбачена кримінальна відповідальність.


Ті, хто повернувся з-за кордону, зобов’язані:

  • Уникати будь-яких контактів та залишатися вдома протягом 14 днів.
  • Зателефонувати своєму сімейному лікарю або на гарячу лінію 1563 і повідомити про стан свого здоров’я та про те, що ви перебуваєте в самоізоляції.
  • У разі появи симптомів респіраторного захворювання - повідомити сімейного лікаря або зателефонувати на 103.


4
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавирус коронавірус Виталий Малецкий

Комментарии: 7

5
kotpes:
Сегодня, 21:11

Пропоную гру "сдай мера".


+18
803
antikola:
Сегодня, 21:27

поздно сдавать, они уже все что можно засеяли в городе, ждем всходов.Вот завтра подвезут тесты-посмотрим статистику по стране, думаю будет другая цифра к вечеру

 


+14
519
romix:
Сегодня, 21:49

А воно не награлось


+3
803
antikola:
Сегодня, 22:08

 в Украине подтверждены уже 63 случая коронавируса.


-1
305
Кавоман:
Сегодня, 22:59

Я бачу багатьом весело. Італійцям теж місяць тому було ще весело. Хоча. Рік тому вибрали клоуна та по-приколу. Так що...


-8
217
stronzo:
Сегодня, 23:13

А вычислить, кооперируясь с пограничниками и цнапом по прописке, кто из Кремня пересек кордон в марте - задача непосильная для всего этого админкорпуса? Капец: к нам едут поезда и летят самолеты, мы отделаемся "пропозицією та рекомендацією", а вы уже на месте по-соседски сами проконтролируете. Лютая дичь.   


+4
28
GrayVaC:
Сегодня, 23:36

АГА САМОИЗОЛЯЦИЯ!!! ЕТО нужно было сделать государству изолировать граждан которых вернули на украину( ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ НА НАЛИЧИЕ ВИРУСА И дождатся результатов потом уже отпускать на все 4 стороны) до того как они розехались по всёй украине!!! и инфецыровали других людей!!!
 А они жопы свои прикрывают да в игры играют!!!

НАШЫ ВЛАСТИ УЖЕ НАРУШЫЛИ ВСЁ ЧТО МОЖНО БИЛО НАРУШЫТЬ!!!


+1
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