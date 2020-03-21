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У Кременчуці планують зупинити рух громадського транспорту

Сегодня, 17:43 Просмотров: 915 Комментариев: 5

 

Міський голова звертається до власників та керівників підприємств, аби ті спланували роботу

 

У найближчому майбутньому у Кременчуці можуть зупинити рух громадського транспорту. На власній фейсбук-сторінці міський голова Віталій Малецький повідомляє, що сьогодні вже припинений рух громадського транспорту у Києві, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді, Луцьку, Нововолинську, Івано-Франківську. Найближчим часом така перспектива чекає і Кременчук.


У зв'язку з цим, мер звертається до керівників та власників підприємств, аби ті спланували свою роботу у випадку подібного сценарію.


Можливі обмеження не торкнуться індивідуального автомобільного транспорту. Для підприємств критичної інфраструктури чи з неперервним виробничим циклом відпрацьовуємо підвезення працівників в режимі спеціальних перевезень.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: общественный транспорт карантин транспорт

Комментарии: 5

772
mefisto:
Сегодня, 17:51

Кто объяснит этому что в тех городах есть заболевшие, а в Кременчуге нет ? А все чудеса с транспортом начались с неоднократно травмированного в голову Виталика Кличко....


-1
177
кренделёк:
Сегодня, 17:56

тебе уже поздно обьяснять - ты через пару недель в земле на глубине 2 метра 

и другие из-за тебя


+1
40
ЯмЩик:
Сегодня, 17:58

давно пора


+3
826
Nik:
Сегодня, 18:06

Наконец-то, дошло. И работу этих ''такси'' без автомобилей - ИДС запретить. Там за санобработку и состояние авто уж точно никто не отвечает. А едет по 5 чел на 2 кв.м.


0
424
Lyolya:
Сегодня, 18:07

У нас город в 10 раз по населению меньше Киева. Все закрыто. Ближайших маг. и аптек достаточно для пересидеть. Для работающих пока еще людей, да, нужно обязательно организовать план перевозок...


0
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