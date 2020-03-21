У Кременчуці планують зупинити рух громадського транспорту

Сегодня, 17:43 Просмотров: 915 Комментариев: 5

Міський голова звертається до власників та керівників підприємств, аби ті спланували роботу

У найближчому майбутньому у Кременчуці можуть зупинити рух громадського транспорту. На власній фейсбук-сторінці міський голова Віталій Малецький повідомляє, що сьогодні вже припинений рух громадського транспорту у Києві, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді, Луцьку, Нововолинську, Івано-Франківську. Найближчим часом така перспектива чекає і Кременчук.





У зв'язку з цим, мер звертається до керівників та власників підприємств, аби ті спланували свою роботу у випадку подібного сценарію.





Можливі обмеження не торкнуться індивідуального автомобільного транспорту. Для підприємств критичної інфраструктури чи з неперервним виробничим циклом відпрацьовуємо підвезення працівників в режимі спеціальних перевезень.