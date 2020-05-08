На Полтавщині заходи 9 травня відбулися без суттєвих порушень публічного порядку

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Правопорядок в області забезпечують близько 500 правоохоронців

У Полтавській області відбулися 30 заходів, присвячених 75-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Серед них: 26 покладань квітів до пам’ятних знаків та 4 автопробіги.





Як повідомляє пресслужба поліції Полтавщини, до забезпечення публічного порядку та дотримання карантинних обмежень під час заходів були залучені близько 200 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.





Загалом правопорядок в області забезпечують близько 500 правоохоронців. Поліція продовжує працювати у посиленому режимі.