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Напередодні Дня Перемоги Микола Степаненко отримав Почесний знак «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 522

 

Вітаємо Миколу Івановича з заслуженою нагородою і зичимо міцного здоров'я, нових цікавих творчих проектів та здобутків

8 травня на засіданні виконавчого комітету міський голова Віталій Малецький вручив Почесний знак «За заслуги перед містом» Миколі Івановичу Степаненку – члену Кременчуцької спілки літераторів «Славутич», лауреату Міжнародної премії імені Володимира Винниченка та Всеукраїнської літературної премії імені Олександра Бакуменка.


Микола  Степаненко є автором 11 публіцистичних книг, які викликали міжнародний суспільний резонанс і високо оцінені академічною спільнотою України. У його працях  розкривається поряд з іншими питаннями промислово-економічний потенціал Кременчука. Бере активну участь  у громадському житті міста. 16 років поспіль є одним із організаторів Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів «Ми - діти України», організатором Кременчуцького авіафестивалю, фестивалю декоративно-прикладного мистецтва «Моя родина», виставки робіт кременчуцьких дітей у Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України.


Він разом з Михайлом Парнетою ініціював встановлення пам’ятника Т.Г. Шевченку, особисто, як скульптор, створив пам’ятний знак з барельєфом молодого Тараса Шевченка з металу і каменю в Кременчуці. Скульптурні роботи Миколи Степаненка прикрашають наше місто: фонтан «Тритон колокол» на вагонобудівному заводі, пам’ятник партизанам-підпільникам у Крюкові, архітектурні композиції біля річкового порту, оздоровчий комплекс в Крюківському кар’єроуправлінні  та інші.


Микола Степаненко ще й давній дослідник історії Кременчука, серед його наукових досліджень історія всесвітньовідомого Кременчуцького льотного училища. Він ініціатор і організатор встановлення на фасаді штабу льотного коледжу пам’ятного знака відомому авіатору, педагогу-новатору, засновнику училища Миколі Чернову.


Історичні дослідження Миколи Степаненка друкуються в альманахах «Кременчук літературний». Про бойові події в Кременчуцькому районі розповідає його книга «Казахстан – Україна: дружба, загартована полум’ям війни».


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Микола Степаненко Славутич
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