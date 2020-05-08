Напередодні Дня Перемоги Микола Степаненко отримав Почесний знак «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 522

Вітаємо Миколу Івановича з заслуженою нагородою і зичимо міцного здоров'я, нових цікавих творчих проектів та здобутків

8 травня на засіданні виконавчого комітету міський голова Віталій Малецький вручив Почесний знак «За заслуги перед містом» Миколі Івановичу Степаненку – члену Кременчуцької спілки літераторів «Славутич», лауреату Міжнародної премії імені Володимира Винниченка та Всеукраїнської літературної премії імені Олександра Бакуменка.





Микола Степаненко є автором 11 публіцистичних книг, які викликали міжнародний суспільний резонанс і високо оцінені академічною спільнотою України. У його працях розкривається поряд з іншими питаннями промислово-економічний потенціал Кременчука. Бере активну участь у громадському житті міста. 16 років поспіль є одним із організаторів Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів «Ми - діти України», організатором Кременчуцького авіафестивалю, фестивалю декоративно-прикладного мистецтва «Моя родина», виставки робіт кременчуцьких дітей у Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України.





Він разом з Михайлом Парнетою ініціював встановлення пам’ятника Т.Г. Шевченку, особисто, як скульптор, створив пам’ятний знак з барельєфом молодого Тараса Шевченка з металу і каменю в Кременчуці. Скульптурні роботи Миколи Степаненка прикрашають наше місто: фонтан «Тритон колокол» на вагонобудівному заводі, пам’ятник партизанам-підпільникам у Крюкові, архітектурні композиції біля річкового порту, оздоровчий комплекс в Крюківському кар’єроуправлінні та інші.





Микола Степаненко ще й давній дослідник історії Кременчука, серед його наукових досліджень історія всесвітньовідомого Кременчуцького льотного училища. Він ініціатор і організатор встановлення на фасаді штабу льотного коледжу пам’ятного знака відомому авіатору, педагогу-новатору, засновнику училища Миколі Чернову.





Історичні дослідження Миколи Степаненка друкуються в альманахах «Кременчук літературний». Про бойові події в Кременчуцькому районі розповідає його книга «Казахстан – Україна: дружба, загартована полум’ям війни».



