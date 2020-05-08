У Кременчуці чоловік хотів стрибнути з Крюківського мосту, але перехожі відмовили

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 247

Чоловік хотів вкоротити собі віку, через особисті негаразди

9 травня у Кременчуці чоловік хотів стрибнути з Крюківського мосту, але перехожі відмовили. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.





Екіпаж групи реагування батальйону поліції особливого призначення зупинили люди, які власними силами намагалися відмовити чоловіка від стрибка. Спецпризначенці миттєво відгукнулися на заклик і допомогли зняти невідомого з парапету.





Поліцейські з’ясували, що 50-річний чоловік наважився на такий «крок» через особисті негаразди.





На даний час чоловік у безпеці. Стан його здоров’я вивчають медики.