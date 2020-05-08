Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 08.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна14195
Кременчук87
Хворі:
Україна11128
Кременчук52
Вилікувалось:
Україна2706
Кременчук33
Померло:
Україна361
Кременчук2
Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік хотів стрибнути з Крюківського мосту, але перехожі відмовили

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 247

 

Чоловік хотів вкоротити собі віку, через особисті негаразди

9 травня у Кременчуці чоловік хотів стрибнути з Крюківського мосту, але перехожі відмовили. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.


Екіпаж групи реагування батальйону поліції особливого призначення зупинили люди, які власними силами намагалися відмовити чоловіка від стрибка. Спецпризначенці миттєво відгукнулися на заклик і допомогли зняти невідомого з парапету. 


Поліцейські з’ясували, що 50-річний чоловік наважився на такий «крок» через особисті негаразди. 


На даний час чоловік у безпеці. Стан його здоров’я вивчають медики.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: самоубийца Крюковский мост Крюківський міст полицейские
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх