У Кременчуці планують робити до 1000 ПЛР досліджень на місяць

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Місто звернулося до обласного керівництва з проханням забезпечити ПЛР лабораторію тест-системами та необхідними витратними матеріалами

У Кременчуці планують робити до 1000 ПЛР досліджень на місяць. Про це повідомив на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації міський голова Віталій Малецький.





Він зазначив, що місто звернулося до обласного керівництва з проханням забезпечити ПЛР лабораторію КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» тест-системами та необхідними витратними матеріалами для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції на COVID-19 у м. Кременчуці із розрахунку 1000 тестів на місяць.