Всього по області 6 нових випадків
За добу у Кременчуцькому районі виявили ще 4 хворих на коронавірус, повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 246 випадків захворювання, нових за останню добу – 6. Зараз на коронавірусну інфекцію хворіють 132 людини. Одужали вже 106 жителів області.
У яких містах і районах зафіксовані випадки:
- Кременчук – 88 (новий випадок – 1),
- Полтава – 40,
- Кременчуцький район – 33 (нові випадки – 4),
- Миргородський район із містом Миргород – 14,
- Горішні Плавні – 13,
- Кобеляцький район – 12,
- Зіньківський район – 10,
- Полтавський район – 7,
- Карлівський район – 5,
- Чутівський район – 4 (новий випадок – 1),
- Глобинський район – 4,
- Лубни – 3,
- Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
- Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
- Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.