За добу у Кременчуцькому районі виявили ще 4 хворих на коронавірус

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Всього по області 6 нових випадків

За добу у Кременчуцькому районі виявили ще 4 хворих на коронавірус, повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 246 випадків захворювання, нових за останню добу – 6. Зараз на коронавірусну інфекцію хворіють 132 людини. Одужали вже 106 жителів області.





У яких містах і районах зафіксовані випадки: