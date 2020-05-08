Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у Кременчуцькому районі виявили ще 4 хворих на коронавірус

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 1 608

 

Всього по області 6 нових випадків

За добу у Кременчуцькому районі виявили ще 4 хворих на коронавірус, повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 246 випадків захворювання, нових за останню добу – 6. Зараз на коронавірусну інфекцію хворіють 132 людини. Одужали вже 106 жителів області.


У яких містах і районах зафіксовані випадки:

  • Кременчук – 88 (новий випадок – 1),
  • Полтава – 40,
  • Кременчуцький район – 33 (нові випадки – 4),
  • Миргородський район із містом Миргород – 14,
  • Горішні Плавні – 13,
  • Кобеляцький район – 12,
  • Зіньківський район – 10,
  • Полтавський район – 7,
  • Карлівський район – 5,
  • Чутівський район – 4 (новий випадок – 1),
  • Глобинський район – 4,
  • Лубни – 3,
  • Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
  • Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
  • Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика Полтавщина
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