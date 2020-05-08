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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці відремонтували 8 боксів інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька»

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 0

 

В них можна буде розмістити від 16 до 30 пацієнтів

Завершено ремонт 8 боксів інфекційного відділення, які не функціонували з моменту введення його в експлуатацію, повідомляє пресслужба мерії.


Поширення коронавірусної хвороби COVID-19  внесло свої корективи в діяльність галузі охорони здоров’я Кременчука. У зв’язку із тим, що  хвороба дуже контагіозна, а кількість хворих швидко збільшувалась міська влада Кременчука вирішила збільшити потужності інфекційного відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька». Ремонт інфекційного відділення розпочався 15 березня.


Значну допомогу у його проведенні, а також придбанні необхідного обладнання надали підприємства та підприємці міста. Всього відремонтували коридор та 8 основних боксів на другому поверсі та 2 резервних бокси на першому поверсі. Під час ремонтних робіт повністю замінили сантехніку, встановили металопластикові вікна, застелили підлогу лінолеумом, пофарбували підлогу у ванних, двері, стіни та стелю. В усі бокси встановили бойлери, замінили світильники та розетки. Закупили нові ліжка, в тому числі 15 функціональних, бактерицідні опромінювачі, столи та стільці, тумби приліжкові, холодильники. На всі вікна встановили жалюзі.


В цих приміщеннях можна буде розмістити від 16 до 30 пацієнтів. Бокси розгорнуті на 2-3 ліжка.


За інформацією заступника міського голови Ольги Усанової, інфекційне відділення може вільно розмістити від 60 до 80 пацієнтів відповідно до необхідності.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: інфекційне відділення ремонт больница «Кременчугская»
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