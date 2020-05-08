Материнський обов’язок, смертельна зброя та емоційна спритність: що почитати кременчужанам

Татьяна Труфанова «Счастливы по-своему»

Юля прагне вирватися на роботу, адже за дев’ять місяців догляду за дитиною вона, як їй здається, перетворилася на «коляскового кентавра» на двох ногах та чотирьох колесах. Тільки, як повідомити своє рішення, якщо родичі вважають, що найважливіше – це материнський обов’язок?

Голова родини, Степан, змушений працювати ріелтором, хоча його пристрасть – програмування. Та чи є у нього хоч малесенький шанс виконати роботу вчасно, якщо дружина збунтувалася? А коли ще й приїхав батько Степана – успішний бізнесмен, - турбот у молодого татуся лише додалося…