Материнський обов’язок, смертельна зброя та емоційна спритність: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Деніел Кіз «Притулок пророцтв»
Насправді зброя не здатна вбити. Поки вона лежить у шухляді це звичайний предмет, такий самий, як ложка або ручка. Зброя – лише інструмент. Знаряддям убивства вона стає тільки тоді, коли опиняється в руках убивці. Рейвен ніколи й нікому не хотіла завдати шкоди. Але вона – бомба сповільненої дії. Те, що зберігає її пам’ять, здатне занурити світ у кровопролитну війну. Або врятувати сотні невинних життів. Рейвен – смертельна зброя. Усе залежить від того, до чиїх рук вона потрапить.
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Сьюзен Девід «Емоційна спритність»
Вивчаючи емоції протягом 20 років, Сьюзен Девід дійшла висновку, що ні розум, ні тип особистості не визначають успіх. Його визначають наші емоції, а точніше – вміння їх контролювати. Саме це авторка називає «емоційною спритністю». Внутрішній спокій, вміння розуміти себе допомагає не тільки почуватися впевнено в будь-якій ситуації, а й бути успішним на роботі, в особистому житті, у творчості. Авторка переконана, що вміння підлаштовуватися під мінливий світ подій дозволяє уникати стресів, негативних думок та почуттів і впевнено рухатися вперед.
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Татьяна Труфанова «Счастливы по-своему»
Юля прагне вирватися на роботу, адже за дев’ять місяців догляду за дитиною вона, як їй здається, перетворилася на «коляскового кентавра» на двох ногах та чотирьох колесах. Тільки, як повідомити своє рішення, якщо родичі вважають, що найважливіше – це материнський обов’язок?
Голова родини, Степан, змушений працювати ріелтором, хоча його пристрасть – програмування. Та чи є у нього хоч малесенький шанс виконати роботу вчасно, якщо дружина збунтувалася? А коли ще й приїхав батько Степана – успішний бізнесмен, - турбот у молодого татуся лише додалося…