У Кременчуці відкриються 20 літніх майданчиків-кафе: які вимоги виставили до власників

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 526 Коментарів: 4

Перевірятимуть і суб'єкти господарювання, які тримають кавові автомати, аби біля них не скупчувалися люди та обов'язково скуплялися у масках

У Кременчуці оформили необхідні документи і отримали дозвіл відкритися 20 сезонних літніх майданчиків (згодом цей список буде поповнюватися). Як повідомили 12 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, такі літні майданчики можуть працювати лише біля стаціонарних кафе, у яких є свій санвузол, де люди зможуть помити руки (туди пускатимуть по одному відвідувачу).





Стіл для приймання замовлень повинен стояти на вході у торговий зал, а меню у кафе має бути заламінованим, щоб його можна було дезінфікувати. Також керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк розповіла про досвід Львова, де на сезонних майданчиках люди можуть відкрити меню за допомогою QR-коду. Можливо, це запровадять й у Кременчуці.





Що стосується кавових автоматів, то суб'єкти господарювання мають контролювати, щоб покупці стояли біля них у масках та не скупчувалися один біля одного, а дотримувалися соціальної дистанції (у протилежному випадку кавові пристрої доведеться прибрати).





Мер Віталій Малецький навів до прикладу кафе Lavanda, що знаходиться на вулиці Соборній та відкрилося на вихідних. Цей заклад малий за площею, міський голова зазначив, що там, мабуть, навіть воду для страв привозять, тому власнику треба домовлятися з іншими закладами, які знаходяться поблизу, аби вони пускали клієнтів Lavanda до себе у туалет. Якщо ні, тоді кафе не треба дозволяти працювати. На це Людмила Жорняк відповіла, що Lavanda і так працювала здебільшого на виніс, щоправда, біля входу є кілька столиків, але їх запропонують прибрати, щоб не порушувалися карантинні вимоги.



