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В центре Кременчуга мужчина с ружьём взял на прицел человека (дополнено)

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 5 037 Коментарів: 4

 

Местные жители возмущены

В центре Кременчуга мужчина с ружьём взял на прицел человека. Об этом сообщили кременчужане в группе h.kremenchug и опубликовали видео.

 

«На Гоголя 21 какой-то трэш. Мужик с ружьём целится в людей и угрожает расправой. Считает, что он хозяин центра города и никто в округе не может ходить. Приехала полиция и разводит руками», – сообщили очевидцы.


Видно, что мужчина ходит по двору с ружьём и направляет его в сторону человека, который был вынужден спрятаться за забором.

 

Ожидаем комментарий от кременчугской полиции. Информация проверяется и уточняется. 


ДОПОЛНЕНО

13.40 Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, на место выезжали патрульные полицейские, которые урегулировали конфликт. Опрошены свидетели, очевидцы, получено заявление от граждан. Материалы зарегистрированы для дальнейшей проверки. Даётся юридическая оценка действиям.

5
Автор: solod Джерело відео: Лили Миллер
Теги: ружье полиция стрелок

Коментарі: 4

921
D:
Сьогодні, 12:59

Ну так это не фуры около моста кошмарить!!!


28 6
3 465
Дмитрий:
Сьогодні, 13:36

Цитата: D

Ну так это не фуры около моста кошмарить!!!

Ну так если сразу бахнуть этому "стрелку" из табельного, как в нормальных станах делают, то такие же как ты и будут тут истерить, шо низзя, а надо было пагаварить.

А полицмейстеру головняк, если окажется, что у дебила в руках было не ружжо, а палка, и он на самом деле дебил.


23 5
921
D:
Сьогодні, 14:10

Цитата: Дмитрий
Цитата: D

Ну так это не фуры около моста кошмарить!!!

Ну так если сразу бахнуть этому "стрелку" из табельного, как в нормальных станах делают, то такие же как ты и будут тут истерить, шо низзя, а надо было пагаварить.

А полицмейстеру головняк, если окажется, что у дебила в руках было не ружжо, а палка, и он на самом деле дебил.

Теска, прочитай до конца....

Приехала полиция и разводит руками», – сообщили очевидцы.
Я бы не "истерил" точно. Потому как полномочий у полицейских достаточно, чтобы вот такого отморозка обезвредить любыми способами и доступными средствами. Дабы не было повадно остальным упырям повышать на полицейского не только оружие, палку или руку, но даже голос! На настоящего полицейского, а не на того, который около моста при бизнесе... И не только около его... 


20 3
135
gansit:
Сьогодні, 14:25

Цитата: D
Цитата: Дмитрий
Цитата: D

Ну так это не фуры около моста кошмарить!!!

Ну так если сразу бахнуть этому "стрелку" из табельного, как в нормальных станах делают, то такие же как ты и будут тут истерить, шо низзя, а надо было пагаварить.

А полицмейстеру головняк, если окажется, что у дебила в руках было не ружжо, а палка, и он на самом деле дебил.

Теска, прочитай до конца....

Приехала полиция и разводит руками», – сообщили очевидцы.
Я бы не "истерил" точно. Потому как полномочий у полицейских достаточно, чтобы вот такого отморозка обезвредить любыми способами и доступными средствами. Дабы не было повадно остальным упырям повышать на полицейского не только оружие, палку или руку, но даже голос! На настоящего полицейского, а не на того, который около моста при бизнесе... И не только около его... 

Работник полиции?А то что полиция нарушает очень часто Конституцию Украины?Вот если бы дали пожизненно тем 4 упырям ,что бы другим повадно не  было,я про тех что зимой избили и ограбили парня,ну тех что выпустили на поруки.


19 1

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