В центре Кременчуга мужчина с ружьём взял на прицел человека (дополнено)

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 5 037 Коментарів: 4

В центре Кременчуга мужчина с ружьём взял на прицел человека. Об этом сообщили кременчужане в группе h.kremenchug и опубликовали видео.

«На Гоголя 21 какой-то трэш. Мужик с ружьём целится в людей и угрожает расправой. Считает, что он хозяин центра города и никто в округе не может ходить. Приехала полиция и разводит руками», – сообщили очевидцы.





Видно, что мужчина ходит по двору с ружьём и направляет его в сторону человека, который был вынужден спрятаться за забором.

Ожидаем комментарий от кременчугской полиции. Информация проверяется и уточняется.





ДОПОЛНЕНО

13.40 Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, на место выезжали патрульные полицейские, которые урегулировали конфликт. Опрошены свидетели, очевидцы, получено заявление от граждан. Материалы зарегистрированы для дальнейшей проверки. Даётся юридическая оценка действиям.