В центре Кременчуга мужчина с ружьём взял на прицел человека. Об этом сообщили кременчужане в группе h.kremenchug и опубликовали видео.
Видно, что мужчина ходит по двору с ружьём и направляет его в сторону человека, который был вынужден спрятаться за забором.
Ожидаем комментарий от кременчугской полиции. Информация проверяется и уточняется.
ДОПОЛНЕНО
13.40 Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, на место выезжали патрульные полицейские, которые урегулировали конфликт. Опрошены свидетели, очевидцы, получено заявление от граждан. Материалы зарегистрированы для дальнейшей проверки. Даётся юридическая оценка действиям.