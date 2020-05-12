У Кременчуці 20-річний хлопець зґвалтував 13-річну кременчужанку

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Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років

У Кременчуці 20-річного хлопця обґрунтовано підозрюють у зґвалтуванні 13-річної кременчужанки, про що повідомив Кременчуцький відділ поліції.





Наразі слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили затриманому 20-річному кременчужанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу, триває слідство.





За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.