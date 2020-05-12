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У Кременчуці 20-річний хлопець зґвалтував 13-річну кременчужанку

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 3 710

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років

У Кременчуці 20-річного хлопця обґрунтовано підозрюють у зґвалтуванні 13-річної кременчужанки, про що повідомив Кременчуцький відділ поліції.


Наразі слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили затриманому 20-річному кременчужанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу, триває слідство.


За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: изнасилование несовершеннолетние
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