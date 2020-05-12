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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

10 000 гривень середня зарплата на Полтавщині – Держстат

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 713 Коментарів: 3

 

У порівнянні з лютим зарплата зросла на 676 гривень

У березні на Полтавщині найнижча середня зарплатня була у працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, а найбільша – у працівників сфери добувної промисловості й розроблення кар’єрів. Про це свідчить дані Головного управління статистики у Полтавській області.


Так у березні середня зарплата штатного працівника становила 10 678 грн. У порівнянні з лютим ця сума збільшилася на 676 гривень.


Працівники сфери мистецтва, спору, розваг та відпочинку отримували 6 081 грн, а працівники добувної промисловості й розроблення кар’єрів – 23 345 грн.


Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році:

 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: зарплата

Коментарі: 3

834
mefisto:
Сьогодні, 13:35

за вычетом налогов получаем в районе 8500 гривен...


5 0
135
gansit:
Сьогодні, 14:01

Счас сюда еще приплюсут з\п медиков с их 21 тыс,тогда вообще все чуть ли не богачами будут.


6 0
1 247
inattentive:
Сьогодні, 15:15

Я и не думал что я работаю в сфере искусства и развлечений.wink


1 0

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