10 000 гривень середня зарплата на Полтавщині – Держстат

У березні на Полтавщині найнижча середня зарплатня була у працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, а найбільша – у працівників сфери добувної промисловості й розроблення кар’єрів. Про це свідчить дані Головного управління статистики у Полтавській області.
Так у березні середня зарплата штатного працівника становила 10 678 грн. У порівнянні з лютим ця сума збільшилася на 676 гривень.
Працівники сфери мистецтва, спору, розваг та відпочинку отримували 6 081 грн, а працівники добувної промисловості й розроблення кар’єрів – 23 345 грн.
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році: