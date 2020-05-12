10 000 гривень середня зарплата на Полтавщині – Держстат

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 713 Коментарів: 3

У порівнянні з лютим зарплата зросла на 676 гривень

У березні на Полтавщині найнижча середня зарплатня була у працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, а найбільша – у працівників сфери добувної промисловості й розроблення кар’єрів. Про це свідчить дані Головного управління статистики у Полтавській області.





Так у березні середня зарплата штатного працівника становила 10 678 грн. У порівнянні з лютим ця сума збільшилася на 676 гривень.





Працівники сфери мистецтва, спору, розваг та відпочинку отримували 6 081 грн, а працівники добувної промисловості й розроблення кар’єрів – 23 345 грн.



Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році: