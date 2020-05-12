Працівникам культури та спорту у Кременчуці заримали зарплату на пів місяця

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 490 Коментарів: 1

Бюджетникам, які працюють в галузі культури та спорту, затримали заробітну плату за квітень. Така інформація пролунала на засіданні бюджетної депутатської комісії.





Як повідомила начальник бюджетного відділу міського фінансового управління Тетяна Тетьоркіна, відповідаючи на запитання журналістів, заборгованість складає понад 3 млн грн працівникам культури та понад 1 млн грн – працівникам галузі спорту.





За її словами, це поточна заборгованість. Термін виплати зарплати - 30 число кожного місяця. Розрахуватися з боргами мерія планує завтра, 13 травня, якщо бюджет отримає надходження в достатньому обсязі.





Як підкреслила Тетяна Тетьоркіна, на бюджетні надходження в умовах епідемії в першу чергу спрямовуються на виплату медикам, а потім – на інші галузі.