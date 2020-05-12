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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Понад 50 медичних працівників Кременчука відзначать до Всесвітнього дня медичної сестри

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 435

 

Медсестри отримають грамоти та премії

Сьогодні, 12 травня, відзначається Всесвітній день медичної сестри. Медичних працівників привітали на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації міський голова Віталій Малецький, віцемер Ольга Усанова та керівник управління охорони здоров'я Максим Середа.


За словами Максима Середи у цей святковий день понад 50 медичних сестер відзначать грамотами та преміями у розмірі до посадового окладу. На жаль, через карантин медичних працівників не привітають святковим концертом, проте їх привітають керівники закладів у вузькому колі.

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Автор: Альона Душенко
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