Понад 50 медичних працівників Кременчука відзначать до Всесвітнього дня медичної сестри

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 435

Сьогодні, 12 травня, відзначається Всесвітній день медичної сестри. Медичних працівників привітали на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації міський голова Віталій Малецький, віцемер Ольга Усанова та керівник управління охорони здоров'я Максим Середа.





За словами Максима Середи у цей святковий день понад 50 медичних сестер відзначать грамотами та преміями у розмірі до посадового окладу. На жаль, через карантин медичних працівників не привітають святковим концертом, проте їх привітають керівники закладів у вузькому колі.