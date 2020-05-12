Депутата-хабарника Полтавської райради взяли під варту з можливістю внесення 4,2 млн грн застави

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Двох його спільників, яких підозрюють у розкраданні землі, залишили під домашнім арештом

Тримання під вартою з можливістю внесення 4,2 млн грн застави – депутату Полтавської райради обрали запобіжний захід. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.



Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід депутату Полтавської районної ради – тримання під вартою з можливістю внесення 4,2 млн грн застави. Також за ухвалою цього ж суду два його спільники перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, за версією слідства, депутат, за попередньою змовою з двома особами, отримав від жителя Полтавщини гроші за вплив на прийняття рішення посадовцями Держгеокадастру в області про видачу 50 дозволів на виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки загальною площею майже 100 га.





Усім трьом особам повідомлено про підозру у вимаганні і отриманні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Його здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області.