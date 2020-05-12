Деякі кременчуцькі перевізники хочуть сходити з маршрутів через малу кількість пасажирів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 815 Коментарів: 2

Пільговиків старших за 60 років прохають поставитися з порозумінням до того, що принаймні до 22 травня вони не зможуть їздити у транспорті безкоштовно

З 12 травня транспорт у Кременчуці почав їздити по-новому і, як сказав на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальник управління транспорту міста Руслан Івашина, черг на зупинках сьогодні зранку не було, усі охочі змогли без проблем доїхати туди, куди їм треба.









І навіть більше: деякі кременчуцькі перевізники (такі як 15-Б, 18 та інші) скаржаться на малу кількість пасажирів та будуть частково сходити з маршрутів, вони планують корегувати (тобто фактично зменшувати) кількість транспорту на маршруті протягом дня у зв'язку з низьким пасажиропотоком.





- Будь ласка, проведіть роботу з перевізниками, щоб вони день-два-три протрималися. Вони знають, що таке «накатать маршрут», їм заново фактично треба ці маршрути накатать. Якщо вони зараз зійдуть з маршруту, то післязавтра пасажири, які захочуть їхати, не зможуть сісти нормально в маршрутку і будуть шукати якісь альтернативи, - звернувся мер Кременчука Віталій Малецький до Руслана Івашини.





Крім того, начальник управління транспорту міста розповів, що у тролейбусах пільгові категорії громадян вимагають, щоб з них не брати плату за проїзд, і щоб вони могли їздити безкоштовно. Але варто зазначити: пільги на проїзд у громадському транспорті на період карантину відмінені, принаймні до 22 травня, і пільговиків прохають поставитися до цього з розумінням.





Мер Малецький пояснив: якщо епідситуація буде сприятливою, можливо, вже після 22 травня транспорт запрацює у звичайному режимі, а поки людям старшим за 60 років краще ще залишатися вдома, обмежити перебування у громадських місцях, їздити у транспорті лише за крайньої потреби.