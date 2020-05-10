Завтра у Кременчуці на маршрути вийдуть 147 маршруток, 42 тролейбуси та 10 автобусів. Про це 11 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив начальник управління транспорту міста Руслан Івашина.
Маршрутки і автобуси ходитимуть за графіком, а тролейбуси - з інтервалом в 4-5 хвилин. Ходитиме транспорт з 6.30 до 22.00.
Транспорт братиме пасажирів по кількості сидячих місць. Якщо салон буде заповнений, транспортний засіб не зупинятиметься на зупинках. Людей просять дотримуватись черг.
Їхати все ще варто зі спецперепустками, хоча це не обов'язково. Тим, у кого таких спецперепусток не було, радять взяти на роботі довідку, яка б підтверджувала, що ви дійсно їдете на роботу, на випадок перевірки документів. Покупці, які їдуть на ринки, можуть не мати з собою перепусток чи довідок, але мати документ, який посвідчує особу.
Людей, старших за 60 років, перевозити не будуть. Усіх інших також просять не зловживати поїздками в транспорті, а краще більше ходити пішки.