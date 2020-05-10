Завтра у Кременчуці на маршрути вийдуть 147 маршруток, 42 тролейбуси та 10 автобусів (графік руху)

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Їхати можна і без перепусток, але бажано з ними

Завтра у Кременчуці на маршрути вийдуть 147 маршруток, 42 тролейбуси та 10 автобусів. Про це 11 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив начальник управління транспорту міста Руслан Івашина.









Маршрутки і автобуси ходитимуть за графіком, а тролейбуси - з інтервалом в 4-5 хвилин. Ходитиме транспорт з 6.30 до 22.00.





- Спробуємо завтра обійтися без стаціонарних патрулів, але попросимо наших колег на автопатрулях бути особливо уважними у ранкові години і повідомляти нас про порушення, щоб ми могли коригувати роботу, - додав мер.





Транспорт братиме пасажирів по кількості сидячих місць. Якщо салон буде заповнений, транспортний засіб не зупинятиметься на зупинках. Людей просять дотримуватись черг.





Графік курсування маршруток:





Їхати все ще варто зі спецперепустками, хоча це не обов'язково. Тим, у кого таких спецперепусток не було, радять взяти на роботі довідку, яка б підтверджувала, що ви дійсно їдете на роботу, на випадок перевірки документів. Покупці, які їдуть на ринки, можуть не мати з собою перепусток чи довідок, але мати документ, який посвідчує особу.





Людей, старших за 60 років, перевозити не будуть. Усіх інших також просять не зловживати поїздками в транспорті, а краще більше ходити пішки.