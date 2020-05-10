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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчуцьким підприємцям під час рейдів вручатимуть пам'ятки, щодо правил роботи в карантин

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 761

 

На жаль не всі підприємці дослухаються до наших рекомендацій

Кременчуцьким підприємцям під час рейдів вручатимуть пам'ятки, щодо правил роботи в карантин. Про це 11 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк.


- На сьогодні у нас уже є порушення через те, що не всі підприємці дослухаються до наших рекомендацій. Наприклад, на ринку «Плеяда» відкрився цілий ряд лотків з взуттям, хоча продаж непродовольчіх товарів дозволений лише у магазинах, - розповіла Жорняк. - Ми ведемо переговори з адміністрацією, вони не надто йдуть на контакт.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: карантин торгівля торговля рынки
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