В Кременчуге за сутки не провели ни одного экспресс-тестирования на коронавирус

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Трое пациентов стационара больницы «Кременчугской» находятся в тяжелом состоянии, у двоих из них подтверждённый COVID-19 и у одного - подозрение

В Кременчуге за прошедшие сутки не провели ни одного экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова 11 мая на заседании штаба ликвидации последствий чрезвычайной медико-биологической ситуации.





По словам Усановой, 11 мая к врачам с жалобами на ОРВИ никто не обращался. Грипп не регистрировался, но выявили 2 пневмонии у взрослых, которые будут лечиться амбулаторно. Им выставили подозрение, взяли анализы и отправили в полтавскую ПЛР лабораторию. Трое пациентов стационара больницы «Кременчугской» находятся в тяжелом состоянии, у двоих из них подтверждённый COVID-19 и у одного - подозрение.

– Есть больные с диагнозом пневмония, которые пребывают на стационарном лечении. На утро их было 32 пациента, у троих из них тяжёлое течение болезни, у двоих подтверждён COVID-19.

Из 89 больных на данный момент COVID-19 кременчужан, выздоровело 39. 7 лечатся на стационаре и 41 - амбулаторно.

По словам начальника городского управления здравоохранения Максима Середы, из 21 пациента в инфекционном отделении больницы «Кременчугской», у 20 – пневмонии. Состояние 2 тяжелое но с незначительной позитивной динамикой. 11 мая на лечение поступил 1 пациент с пневмонией в состоянии средней тяжести.





Также один пациент с пневмонией поступил в 1-ю горбольницу, которая сейчас работает как провизорный госпиталь. У пациента была негативная динамика, так что его перевели в реанимацию. Сейчас в реанимационном отделении 1-й больницы лечат только пациентов с подозрением на коронавирус, так что все меры предосторожности соблюдены.

В детской больнице 4 ребенка находятся с пневмонией, за последние сутки никто не поступил.

По словам Ольги Усановой, 9 мая в Кременчуге экспресс-тестирований не проводили. Продолжаются отбираться анализы для проведения ПЦР-тестов – были отобраны 8 образцов от пациентов с подозрением, контактных лиц и медиков. Вчера получили результаты 31 результат ПЦР-тестов из полтавской лаборатории. По состоянию на утро 11 мая город не получил результаты ещё по 157 образцам.