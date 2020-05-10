Аграрии Полтавщины досевают подсолнечник и кукурузу

Аграрии Полтавской области по состоянию на 7 мая посеяли яровые культуры на площади 1,124 млн га, что больше на 463,8 тыс. га по сравнению с прошлым годом. Ранние зерновые посеяны на площади 103,9 тыс. га, говорится в сообщении Департамента агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации.





Продолжается сев подсолнечника, который уже посеян на 299,8 тыс. га или 94% к прогнозу, кукуруза — 598,2 тыс. га (91% к прогнозу), соя — 96 тыс. га (60% к прогнозу). Начат сев проса, которого посеяно 0,7 тыс. га или 16% к прогнозу.





«В последние дни по всей территории области прошли дожди различной интенсивности от 15 до 40 мм. Улучшение влагообеспеченности почвы на фоне достаточного температурного режима будет благоприятным для начальных этапов роста и развития всех сельскохозяйственных культур», — прогнозируют в ОГА.