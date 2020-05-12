У Кременчуці з мисливської рушниці вистрілили у 18-річного хлопця: він у реанімації

12 травня у Кременчуці з мисливської рушниці підстрелили 18-річного хлопця. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, це сталося на вулиці Кропивницького, на території приватного домоволодіння.
Як виявилося, у ході раптового конфлікту 20-річний хлопець вистрілив з мисливської рушниці у потерпілого, який наразі перебуває в реанімації місцевої лікарні. Група реагування батальйону особливого призначення поліції Полтавщини та патрульні поліцейські затримали стрільця.
Із затриманим юнаком працюють слідчі, вирішується питання щодо пред’явлення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 3 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Тривають слідчі дії.