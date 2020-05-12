У Кременчуці з мисливської рушниці вистрілили у 18-річного хлопця: він у реанімації

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20-річного стрільця затримали копи, з ним зараз працюють слідчі

12 травня у Кременчуці з мисливської рушниці підстрелили 18-річного хлопця. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, це сталося на вулиці Кропивницького, на території приватного домоволодіння.





Як виявилося, у ході раптового конфлікту 20-річний хлопець вистрілив з мисливської рушниці у потерпілого, який наразі перебуває в реанімації місцевої лікарні. Група реагування батальйону особливого призначення поліції Полтавщини та патрульні поліцейські затримали стрільця.





- На місці проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи з документування події. Свідки опитані. Власник мисливської рушниці встановлений. Речові докази вилучено, - прокоментував керівник кременчуцької поліції Іван Жук.





Із затриманим юнаком працюють слідчі, вирішується питання щодо пред’явлення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.





Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 3 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Тривають слідчі дії.