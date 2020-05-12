Они спасают жизни: интервью с медсестрой инфекционного отделения больницы «Кременчугской»

Сьогодні, 15:38 Переглядів: 287

Восемь часов в жарких костюмах и целый день в масках, которые оставляют следы на лице. Они первыми столкнулись с тем, о чем все говорили на ТВ и в интернете. Теперь они помогают выздороветь людям, которые уже не понаслышке знают, что такое COVID-19.

Они работают, пока весь город сидит на карантине. По восемь часов проводят в парких защитных костюмах, пока «диванные эксперты» возмущаются, что их заперли в квартирах. Они оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Они – медперсонал инфекционного отделения больницы «Кременчугская». 12 мая – Международный день медицинской сестры. Впервые кременчугские медики встретят этот день в костюмах спецзащиты и масках-респираторах. Что происходит по ту сторону больничных дверей, куда не может попасть никто, кроме медперсонала и пациентов с подозрением на COVID-19? Об этом мы поговорили со старшей медсестрой инфекционного отделения Ириной Пидбуртной.



– Как изменились условия работы медперсонала?

- Время тяжёлое. Много работы со сложными пациентами. Персонал очень устает, в течение дня выполняет множество разных манипуляций. Работаем в спецкостюмах – мы ими полностью обеспечены: нас снабдили и город, и спонсоры. Костюмы спецзащиты очень качественные и продуманные. Но работать в них целый день ужасно жарко. А медперсоналу приходится проводить в них 8 часов подряд. Ведь все должно быть закрыто, никаких открытых участков кожи. Плюс респираторы, защитные очки.





- Остаются следы на лице от ношения масок?

- Конечно, остаются: работник находится в них без перерыва 8 часов. Но в течение часа следы от маски проходят.









Медики с аппаратом вентиляции легких









- Помните, когда к вам привезли первого пациента с подозрением на ковид?

- Первого пациента с подозрением на коронавирус мы встретили 13 марта. Молодой парень, который вернулся после круиза. Это было неожиданно, но в профессиональном плане вся команда была готова. Надели костюмы спецзащиты, врач осмотрел пациента и принял решение о госпитализации. К счастью, диагноз не подтвердился. Но неделю пациенту пришлось провести у нас, потому что проводили тестирование. Взяли смывы ПЦР – это мазки из носа – для исследования в областном центре. Результаты оказались отрицательными. Но в дальнейшем Covid-19 подтвердился у последующих пациентов, доставленных с подозрением в больницу.





- Страшно ли быть на передовой?

- Быть на передовой всегда страшно. Тем более, когда никто не знает, с чем имеет дело. Это новый, малоизученный вирус. Во всем мире никто не знал, как вести себя, что делать. Но мы справляемся.





- Рабочий день длится 8 часов, или медперсоналу приходится задерживаться?

- Конечно, иногда приходится оставаться. Бывает, что во время смены не успеваешь закончить бумажную работу: в спецкостюме ею сложно заниматься. Только когда заканчиваешь смену и снимаешь спецзащиту, можешь привести в порядок бумаги. Так что задерживаются и на час, и на два.





В таких боксах находятся пациенты









- Сколько сейчас у вас больных?

- На сегодня (понедельник, 11 мая) у нас в отделении 20 пациентов: у некоторых подтверждён диагноз, часть пациентов поступила с подозрением и ожидает результатов. В боксе размещают по два пациента. Есть несколько боксов, где могут находиться три пациента, но только с аналогичными диагнозами. Пациентов, которые нуждаются в интенсивной терапии, помещают в специализированной бокс, где есть все необходимое оборудование.





– Кто, в основном, пациенты больницы?

- В основном, это немолодые люди. Сперва к нам попадали пациенты, которые возвращались из-за границы. Затем те, кто заразился вирусом в городе. Сейчас у нас есть абсолютно разные случаи.





– Есть тяжелые больные?

– Сейчас у нас одна такая пациентка: довольно молодая женщина, около 50 лет.









Медперсонал с портативным электрокардиографом









- Как пациенты чувствуют себя эмоционально?

– Все боятся и переживают. Паникуют. Требуют, чтобы к ним как можно чаще заходил медперсонал. Но, согласно рекомендациям ВОЗ, мы должны реже общаться с больными: выполнить все необходимые манипуляции и наблюдать за пациентом через смотровые окна. Не все люди это понимают. Конечно, приходится очень много времени уделять таким пациентам, чтобы на фоне нервных расстройств у них не поднялось давление и не ухудшилось состояние здоровья. Так что контактируем с пациентами часто. Пищу им раздает буфетчица через специально встроенные окошки. Пациент забирает еду. После приема пищи отдает пустую посуду. Всю её собирают и обеззараживают. Остатки еды обеззараживают и утилизируют. Посуду обеззараживают специальными сертифицированные средствами, затем хорошо моют и прожаривают в сухо-жаровом шкафу при высоких температурах и только после такой обработки повторно используют.





– Близкие могут принести передачку больному?

– Разработан график приёма передач пациентам, можно передать фрукты, личные вещи.



Жизнь вне больничных дверей

Каждый день они приходят на работу и облачаются в полную экипировку. Снимать средства спецзащиты дольше и сложнее: важно не соприкоснуться с потенциально зараженными поверхностями









- После смены медперсонал идет по домам. И понимает, что после дня в инфекционном отделении приходится возвращаться в семью...

- Совсем изолироваться не получится. Конечно, стараются на работе максимально себя защитить, чтобы не существовало угрозы для близких. Защищают себя на сто процентов. Используют спецкостюмы, следуя всем правилам безопасности: если положено носить респиратор FFP2 не более шести часов, то медработники так и поступают. Никто не носит защитную одежду дольше положенного времени. Это наше здоровье и его надо беречь.





– Под Киевом был вопиющий случай, когда во двор медсестры бросили «коктейль Молотова», чтобы она оставалась в изоляции. Медработники испытывают на себе желание соседей, знакомых дистанциироваться?

- К сожалению, мы тоже отчасти испытываем это на себе. Отношение некоторых соседей меняется. Бывает, что медперсонал рассказывает, как соседи коврики у дверей дезсредствами обрабатывают, стараются обходить медработника стороной. Знакомые и друзья также выдерживают дистанцию: образно говоря, в гости никто не зовет. Сейчас так и положено: карантин для этого и существует. Но есть понимающие люди, а есть нет. Это человеческий фактор.





- Сколько сотрудников сейчас в инфекционном отделении?

– Сейчас у нас 13 медсестёр, 15 сотрудников младшего персонала и 5 врачей-инфекционистов. В течение всего периода карантина в инфекционном отделении круглосуточно дежурит врач-реаниматолог.





- Есть ли среди медперсонала люди пенсионного или предпенсионного возраста, которые находятся в повышенного группе риска?

– Преимущественно медсестры молодого возраста, а среди младшего персонала есть и люди пенсионного возраста. Но все они работают в отделении с момента его открытия.





Так выглядит защитный многоразовый костюм









«Сейчас их меньше. Но они более тяжелые»

– Если сравнивать с гриппом, который приходил в наш город раньше: свиной, куриный, насколько сейчас ситуация сложнее?

- Карантинные мероприятия не вводят просто так. Этот вирус тяжело переносится. Людям становится тяжело дышать. Если сравнивать с 2009-2010 годами, то тогда у нас было больше пациентов – около ста человек в отделении. Сейчас их меньше. В отделении в сутки числилось максимум 30 пациентов с подозрением на коронавирус. Но это более тяжелые пациенты: каждый случай требует особо щепетильного внимания.





- Когда смотрели происходящее в Китае, у медработников были ожидания, что вирус придет к нам?

– Конечно, каждый надеялся, что с нами этого не произойдёт. Пронесёт. А оно не пронесло. Появилось у нас. Наши медработники были готовы к такому вызову. Каждый год у нас проходят тренировочные занятия с участием городского внештатного эпидемиолога и руководства больницы, где мы учимся, вспоминаем, повторяем алгоритм надевания и снятия спецкостюма, в каких случаях его стоит одевать, как должен вести себя медперсонал в случае подозрения на особо опасную инфекцию.





- Что вы хотели бы пожелать коллективу в связи с днем медсестры?

– Терпения и здоровья. Благополучия в семьях. И чтобы все это скорее закончилось: мы побороли коварное заболевание.





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