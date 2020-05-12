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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За борьбу с Covid 19 кременчугским медикам заплатят из «школьных денег»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 580 Коментарів: 5

Правительство снова не профинансировало обещанные 300% зарплаты медикам

Кременчугские медики, которые борются с коронавирусной инфекцией, снова получат зарплату из городского бюджета – правительство не перечислило деньги на эти цели в полном объеме.


Речь идет о зарплате за апрель. Зарплату за март медики также получили из городского бюджета, на это пошло 1 млн. 701 тыс. грн. Правительство пока готово компенсировать городскому бюджету лишь 232 тыс. грн за выплату мартовских зарплат в размере 300% должностного оклада.


Медработники Полтавщины получили в среднем за март по 21 тыс. грн за борьбу с COVID-19, - Степанов


Чтобы выплатить медикам, борющимся с Covid 19, в полном объеме зарплату за апрель (300% должностного оклада), мэрия планирует использовать бюджетные деньги, сэкономленные на школьном питании. Об этом сообщила начальник бюджетного отдела городского финуправления Татьяна Тетеркина 12 мая на заседании бюджетной депутатской комиссии.


Она сказала, что в связи с отменой занятий в школах, удалось сэкономить деньги за детское питание. Эти средства – 1 млн. 654 тыс. 24 грн, а также 13 691 грн – перераспределят на выплату зарплат медикам, борющимся с Covid 19.


Повышенную зарплату за апрель получит медперсонал инфекционных стационаров, а также персонал отделения обсервации в больнице восстановительного лечения.


Татьяна Тетеркина сказала:

– На сьогоднішній день держава не в повному обсязі забезпечує розрахунки з медиками – тобто по 300% зарплати.


Таким образом с зарплатой медикам за апрель повторяется та же история, что и с мартовской зарплатой – за март им по 300% выплатили из городского бюджета, потому что так рекомендовал МОЗ.


На прошлой неделе президент очень возмущался и говорил, что МОЗ в середине апреля перечислил деньги в регионы, а регионы их не заплатили – то есть МОЗ как бы не при чем. И министр здравоохранения Степанов тоже возмущался, и тоже обещал, что медикам выплатят по 300% оклада.


Но вот пришло время платить зарплату за апрель, и её снова выплатят из кременчугского городского бюджета.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус карантин зарплата 300% МОЗ президент министр здравоохранения школьное питание Кременчуг

Коментарі: 5

140
gansit:
Сьогодні, 16:05

Если чё,там где то еще 9 лямов приныкали, ну тех что на газетку.laughing


26 1
1 585
mangust-1:
Сьогодні, 17:50

Тому що "зробили Їх разом",а як дійшло до грошей,то прИзедент "робить" тепер усіх,і своїх,і чужих.


1 4
153
Grinenko:
Сьогодні, 17:52

Правильно, ели государство не финансирует, необходимо находить другие варианты решения задачи. 


1 7
140
gansit:
Сьогодні, 17:59

Цитата: Grinenko

Правильно, ели государство не финансирует, необходимо находить другие варианты решения задачи. 

Это Вы про 9 лямов?


7 0
178
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 18:06

Вообще эти деньги должны были прийти с госбюджета, так как Зе кричал на всю страну о 3х кратной доплате медикам, но в наших реалиях, все снова профинансируется с города.


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