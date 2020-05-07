Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Малецкий и Середа разоблачили жадный МОЗ – и обещают выплатить медикам 300% за борьбу с Covid 19

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 1 916 Коментарів: 12

 

Министр в шоке!

О главном: мэр Кременчуга пообещал, что в городском бюджете найдут 1,7-1,8 миллиона и выплатят по 300% оклада медикам, которые боролись с Covid 19 в апреле.


Кроме того мэр и руководитель горздрава разоблачили коварный и жадный Минздрав, который сперва громко заявил, что за борьбу с Covid 19 медикам выплатят по 300% оклада – а потом тихонько переложил эти расходы на местные бюджеты. И теперь «жмется» с компенсацией затрат этим бюджетам.


На заседании противоэпидемического штаба мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что кременчугские медики, боровшиеся с коронавирусом в марте, уже получили зарплату за март – по 300% должностного оклада (как обещал МОЗ). Её выплатили из городского бюджета, не дожидаясь обещанной государственной субвенции. Сумма выплат составила 1 млн. 701 тыс. грн.


 
 Виталий Малецкий


Малецкий пообещал, что кременчугские медики, боровшиеся с коронавирусом в апреле, также получат апрельскую зарплату в размере 300% должностного оклада. Если МОЗ и НСЗУ не перечислят деньги на обещанные правительством доплаты, то их (1,7 – 1,8 млн. грн., по словам мэра) найдут в городском бюджете.


Мэр уточнил, что доплаты за апрель планируют выплатить медработникам инфекционного отделения больницы «Кременчугской», инфекционного отделения детской больницы, а также отдельным сотрудникам первой больницы им. Богаевского, которые работали на конкретном случае Covid 19.



Малецкий и Середа разоблачают МОЗ


Перед тем, как мэр пообещал заплатить медикам обещанную им сумму (300% оклада), между ним и руководителем горздрава состоялся яркий постановочный диалог в прямом эфире. В этом мини-спектакле два местных чиновника своими словами рассказывают уважаемой публике, как государственные чиновники и президент (он тоже обещал 300%) громко дают шикарные обещания, и тихо перекладывают их реализацию на местные бюджеты. Итак:



Малецкий, мэр:

– Як зараз справи по квітню, чи надійшли кошти з державного бюджету на компенсацію витрат?


Середа, топ-чиновник:

– Всі знають, що 30 числа міністр виступив із заявою, що ми втричі підвищили зарплати медикам. Натомість у Наказі №768 від 2 квітня зазначений перелік посад медичних працівників, яким здійснюють доплати, але у наказі не зазначене джерело фінансування цих доплат. Ми почали дзвонити у всі дзвони – у МОЗ, в НСЗУ, щоб з’ясувати яким чином фінансуватимуться виплати? І 6 квітня отримали офіційний лист МОЗ, що для виконання наказу пропонується переглянути міські бюджети для виділення коштів на доплати медикам

.

 
Малецкий, мэр:

– Почекайте! У міністерстві рекомендували нам знайти кошти на доплати у місцевому бюджеті?! Дуже гарне рішення! У нас на сьогодні мінус 12 мільйонів – це декларації, які подали підприємства щодо зменшення плати за землю у період боротьби з Covid, це ті самі рішення, які ухвалила Верховна Рада! Тобто ми маємо мінус 12 мільйонів до бюджету – і це лише за один місяць, за квітень! І залізниця на 2 мільйони зменшила відрахування до міського бюджету, хоча вантажні перевезення вони не зменшували! І нам ще додатково треба узяти на себе ці 300% доплат?!!


Середа, топ-чиновник:

– Почекайте, Віталію Олексійовичу, далі буде ще цікавіше! МОЗ мав опрацювати питання про відшкодування видатків міським бюджетам, з яких заплатили медикам. Ми вже 10 квітня розрахувалися з медиками і передали наші розрахунки на МОЗ для отримання компенсації, як вони і обіцяли. Нам тричі повертали ці розрахунки із зауваженнями, що це завелика кількість грошей з урахуванням кількості пацієнтів, яких ми пролікували у березні – їх було п’ять з підтвердженим діагнозом Covid, а потім ще 22 були під підозрою, їх теж лікували наші медпрацівники. І в результаті ми отримали на компенсацію 233 тисячі гривень – це всемеро менше, ніж заплатив наш бюджет медикам!!!


Вот так обстоят дела с обещаниями правительства.


Максим Середа сказал, что, насколько ему известно, в 50% городов Украины сделали как в Кременчуге – посчитали сами сумму доплат и расплатились с медиками, не дожидаясь компенсации из МОЗ. А ещё в 50% городов местные администрации подстраховались и не стали платить медикам из городского бюджета, пока не получат компенсацию из МОЗ. В этих городах медики бунтуют и возмущаются враньем правительства.



Сколько МОЗ заплатил кременчугским медикам


Услышав сумму, полученную от МОЗ за март, мэр тут же подсчитал, сколько получил бы от МОЗ каждый кременчугский медик, боровшийся в марте с Covid 19. Он сказал:



– У нас в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцької» праціє 86 чоловік, нехай ми ще залучали на допомогу анестезіологів з другої лікарні, нехай буде 90 чоловік. Якщо поділити на них 233 тисячі, вийде десь по 2,5 тисячі – це навіть не половина посадового окладу цього медичного працівника! Як вони там рахують?!!!



Действительно, получается в среднем по 2578 гривен на работника.



Сколько Кременчуг заплатил своим медикам


Цифры, названные мэром и руководителем горздрава, дают возможность посчитать, сколько же Кременчуг заплатил своим медикам за март? Середа сказал, что на мартовскую зарплату борцам с Covid 19 ушло 1 млн. 701 тыс. грн. Мэр сказал, что в тот период боролось с коронавирусом 90 человек.


Выходит, Кременчуг заплатил медикам в среднем по 18 900 гривен.

 

Это очень усредненный показатель, он такой же, как и «средняя температура по отделению». Естественно, у врачей, медсестер, фельдшеров и санитарок разные должностные оклады. И уж совсем другие они у топ-менеджеров больниц (мэр сказал, что за борьбу с коронавирусом платили и администрации больниц, в которых эта борьба велась). Тем не менее даже очень средний показатель дает возможность сравнить, что получили лично вы, и сколько денег из бюджета было потрачено на ударные зарплаты в целом.

 

P.S.

Министр в шоке

6 мая министр здравоохранения Степанов на брифинге заявил, что он в шоке от того, как прошли в регионах выплаты медиками 300% зарплат!


 

Максим Степанов


– Я зараз звертаюся до всіх наших медпрацівників, які повинні були отримати зарплату 300% за березень. Ви її отримаєте найближчим часом. Ми вам це обіцяємо під особисту відповідальність всіх без виключення керівників на місцях. Поставлене завдання до п’ятниці до кінця дня відзвітуватися по кожній лікарні і по кожному працівнику. – сказал Степанов.


И добавил:


– Я був шокований!


Министр очень возмущался, что руководители департаментов здравоохранения и представители обладминистраций предоставили ему уйму отговорок, чтобы объяснить, «чому вони не перерахували в повному обсязі, а чому вони порахували за відпрацьований час».


Получается, министр как бы был в неведении. В таком случае какие же вредители в МОЗ (а не в обладминистрациях) без ведома министра насчитали 90 кременчугским медикам всего 233 тысячи гривен?


Если в МОЗ считали по пролеченным случаям (5+22), как велит медреформа, а не по количеству занятого персонала, – получается, расценки на лечение Covid 19 мизерные.


Ой, президент тоже в шоке!

Вы не поверите, но президент Зеленский тоже возмущен недовыплатами медикам, борющимся с Covid 19.

6 мая он выступил с очередным видеообращением к народу. И сказал следующее:


 

Владимир Зеленский


– Нагадаю, що ще з середини квітня уряд переказав кошти для виплат надбавок медикам, які протидіють Covid 19. Проте в окремих областях ці кошти не було виплачено. Шановні голови ОДА, доручаю якнайшвидше погасити заборгованість перед лікарями, інакше можете залишитися не лише без заробітної плати, а й без посади!



Тоже интересно, правда? Президент, как и министр, как бы не знает, что МОЗ рекомендовал местным органам самоуправления и обладминистрациям выплачивать надбавки медикам из местных бюджетов. Похоже, президент также  не знает, что МОЗ насчитал кременчугским медикам по 2,5 тысячи гривен – а это никак не 300% оклада. Очень удобная позиция для "доброго царя".



Пишите нам, сколько вам реально заплатили за март.

6
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус карантин эпидемия МОЗ министр доплата медикам 300% оклада денег опять нет деньги будут бюджет Кременчуг

Коментарі: 12

125
gansit:
Сьогодні, 16:46

smile Теперь ждите ответку,а вот вчем разоблачат Вас? innocent


9 2
1 242
inattentive:
Сьогодні, 16:47

А младшие медецинские работники ?


7 0
89
DioGen:
Сьогодні, 17:00

"Чем удобно работать в команде, всегда есть на кого свалить вину" (с)


11 0
42
Максим Бабкин:
Сьогодні, 17:17

Я думаю, что у нас в горовыплатят всем медикам доплаты к заплате в размере 300% их оклада.

 


4 4
878
jondin:
Сьогодні, 17:17

кстати соцработники получили по 1500 грн. то есть около 30 % от обещяніх 100%. а теперь прекиним отделение неврологи в 1 больнице около 6 врачей, 6 санитарок, 6 медсестер при еженедельной нагрузке человек 80. я так понимаю в моз не дураки сидят и 50% хитрожопіх меров раскусили. надеюсь , что вжарят шоб аж кепка подлетела.


8 0
831
shoni1970:
Сьогодні, 17:17

Бубочка знову проводив по губах. Кляті бояри, не слухають його обісцянок народу. 


10 3
37
Yaroslav:
Сьогодні, 17:18

может хоть город сможет это выполнить,Если государство у нас жадное 

 


4 9
26
NikoLa:
Сьогодні, 17:33

Главное что медики получат выплаты. А в МОЗ просто обнаглели!!!


1 12
3 723
zzzzzz:
Сьогодні, 17:45

боты дружно лижут


14 0
1 080
hunter:
Сьогодні, 17:51

Цитата: zzzzzz

боты дружно лижут

Зато все чинно и стабильно.smile



Цитата: NikoLa

Главное что медики получат выплаты. А в МОЗ просто обнаглели!!!

А если наши депутаты приняли изменения и 9 лямов потратили не на газетку,а на медиков,вот тогда можно сказать что есть забота.


13 0
124
X-YZ:
Сьогодні, 18:01

Реально)) Хм.

Реально - если бы были осуществленены действия со столбами и всякими властями в связи с ними - медики бы стреляли шампанским под ними.

 

Просто "реально" - это не для властей. Власти себя уже показали.

 

Медработники - это та категория людей, которые изначально должны быть обеспечены, чтобы во время сложной ситуации с мыслями "наше государство для нас много чего сделало, а теперь мы поможем" - без тени сомнений и опасений.

А не эти мерзкие подачки в 300% с которыми постоянные "качели" заплатим/ не заплатим и когда это будет.

Совет чинушам - жрите сразу деньги, которые вы попилили на этом празднике мерзости.



П.с.: и аж смешно про навар бабла. Ой, мы не видели как украли, ой мы не знали. Ой, мы посмотрим проверим.

 

Вы там за каким боком сидите, если не знаете.

 

У Веталя уже такие мешки под глазами - спать не может - думает куда всё потратить.


13 0
3 723
zzzzzz:
Сьогодні, 19:52

Цитата: shoni1970
проводив по губах
Лише карантин допомагає Зеленському приховувати те, що в Україні немає ні бюджету, ні коштів на виплати медикам, військовим, правоохоронцям, не кажу вже про пенсіонерів, вчителів.
Все списано нібито винен карантин, а насправді в бюджеті така діра, що курс 40-50 грн. за доллар скоро всім украінцям буде казатися дуже низьким. Бо немає з чого платити - лише брукарський станок залишився і толпа зелених бовдурів.


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