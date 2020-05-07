Малецкий и Середа разоблачили жадный МОЗ – и обещают выплатить медикам 300% за борьбу с Covid 19

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 1 916 Коментарів: 12

О главном: мэр Кременчуга пообещал, что в городском бюджете найдут 1,7-1,8 миллиона и выплатят по 300% оклада медикам, которые боролись с Covid 19 в апреле.



Кроме того мэр и руководитель горздрава разоблачили коварный и жадный Минздрав, который сперва громко заявил, что за борьбу с Covid 19 медикам выплатят по 300% оклада – а потом тихонько переложил эти расходы на местные бюджеты. И теперь «жмется» с компенсацией затрат этим бюджетам.



На заседании противоэпидемического штаба мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что кременчугские медики, боровшиеся с коронавирусом в марте, уже получили зарплату за март – по 300% должностного оклада (как обещал МОЗ). Её выплатили из городского бюджета, не дожидаясь обещанной государственной субвенции. Сумма выплат составила 1 млн. 701 тыс. грн.







Виталий Малецкий





Малецкий пообещал, что кременчугские медики, боровшиеся с коронавирусом в апреле, также получат апрельскую зарплату в размере 300% должностного оклада. Если МОЗ и НСЗУ не перечислят деньги на обещанные правительством доплаты, то их (1,7 – 1,8 млн. грн., по словам мэра) найдут в городском бюджете.



Мэр уточнил, что доплаты за апрель планируют выплатить медработникам инфекционного отделения больницы «Кременчугской», инфекционного отделения детской больницы, а также отдельным сотрудникам первой больницы им. Богаевского, которые работали на конкретном случае Covid 19.







Малецкий и Середа разоблачают МОЗ





Перед тем, как мэр пообещал заплатить медикам обещанную им сумму (300% оклада), между ним и руководителем горздрава состоялся яркий постановочный диалог в прямом эфире. В этом мини-спектакле два местных чиновника своими словами рассказывают уважаемой публике, как государственные чиновники и президент (он тоже обещал 300%) громко дают шикарные обещания, и тихо перекладывают их реализацию на местные бюджеты. Итак:







Малецкий, мэр:

– Як зараз справи по квітню, чи надійшли кошти з державного бюджету на компенсацію витрат?



Середа, топ-чиновник:

– Всі знають, що 30 числа міністр виступив із заявою, що ми втричі підвищили зарплати медикам. Натомість у Наказі №768 від 2 квітня зазначений перелік посад медичних працівників, яким здійснюють доплати, але у наказі не зазначене джерело фінансування цих доплат. Ми почали дзвонити у всі дзвони – у МОЗ, в НСЗУ, щоб з’ясувати яким чином фінансуватимуться виплати? І 6 квітня отримали офіційний лист МОЗ, що для виконання наказу пропонується переглянути міські бюджети для виділення коштів на доплати медикам

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Малецкий, мэр:

– Почекайте! У міністерстві рекомендували нам знайти кошти на доплати у місцевому бюджеті?! Дуже гарне рішення! У нас на сьогодні мінус 12 мільйонів – це декларації, які подали підприємства щодо зменшення плати за землю у період боротьби з Covid, це ті самі рішення, які ухвалила Верховна Рада! Тобто ми маємо мінус 12 мільйонів до бюджету – і це лише за один місяць, за квітень! І залізниця на 2 мільйони зменшила відрахування до міського бюджету, хоча вантажні перевезення вони не зменшували! І нам ще додатково треба узяти на себе ці 300% доплат?!!





Середа, топ-чиновник:

– Почекайте, Віталію Олексійовичу, далі буде ще цікавіше! МОЗ мав опрацювати питання про відшкодування видатків міським бюджетам, з яких заплатили медикам. Ми вже 10 квітня розрахувалися з медиками і передали наші розрахунки на МОЗ для отримання компенсації, як вони і обіцяли. Нам тричі повертали ці розрахунки із зауваженнями, що це завелика кількість грошей з урахуванням кількості пацієнтів, яких ми пролікували у березні – їх було п’ять з підтвердженим діагнозом Covid, а потім ще 22 були під підозрою, їх теж лікували наші медпрацівники. І в результаті ми отримали на компенсацію 233 тисячі гривень – це всемеро менше, ніж заплатив наш бюджет медикам!!!





Вот так обстоят дела с обещаниями правительства.





Максим Середа сказал, что, насколько ему известно, в 50% городов Украины сделали как в Кременчуге – посчитали сами сумму доплат и расплатились с медиками, не дожидаясь компенсации из МОЗ. А ещё в 50% городов местные администрации подстраховались и не стали платить медикам из городского бюджета, пока не получат компенсацию из МОЗ. В этих городах медики бунтуют и возмущаются враньем правительства.







Сколько МОЗ заплатил кременчугским медикам





Услышав сумму, полученную от МОЗ за март, мэр тут же подсчитал, сколько получил бы от МОЗ каждый кременчугский медик, боровшийся в марте с Covid 19. Он сказал:









– У нас в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцької» праціє 86 чоловік, нехай ми ще залучали на допомогу анестезіологів з другої лікарні, нехай буде 90 чоловік. Якщо поділити на них 233 тисячі, вийде десь по 2,5 тисячі – це навіть не половина посадового окладу цього медичного працівника! Як вони там рахують?!!!









Действительно, получается в среднем по 2578 гривен на работника.







Сколько Кременчуг заплатил своим медикам





Цифры, названные мэром и руководителем горздрава, дают возможность посчитать, сколько же Кременчуг заплатил своим медикам за март? Середа сказал, что на мартовскую зарплату борцам с Covid 19 ушло 1 млн. 701 тыс. грн. Мэр сказал, что в тот период боролось с коронавирусом 90 человек.





Выходит, Кременчуг заплатил медикам в среднем по 18 900 гривен.

Это очень усредненный показатель, он такой же, как и «средняя температура по отделению». Естественно, у врачей, медсестер, фельдшеров и санитарок разные должностные оклады. И уж совсем другие они у топ-менеджеров больниц (мэр сказал, что за борьбу с коронавирусом платили и администрации больниц, в которых эта борьба велась). Тем не менее даже очень средний показатель дает возможность сравнить, что получили лично вы, и сколько денег из бюджета было потрачено на ударные зарплаты в целом.

P.S.

Министр в шоке

6 мая министр здравоохранения Степанов на брифинге заявил, что он в шоке от того, как прошли в регионах выплаты медиками 300% зарплат!





Максим Степанов





– Я зараз звертаюся до всіх наших медпрацівників, які повинні були отримати зарплату 300% за березень. Ви її отримаєте найближчим часом. Ми вам це обіцяємо під особисту відповідальність всіх без виключення керівників на місцях. Поставлене завдання до п’ятниці до кінця дня відзвітуватися по кожній лікарні і по кожному працівнику. – сказал Степанов.





И добавил:





– Я був шокований!



Министр очень возмущался, что руководители департаментов здравоохранения и представители обладминистраций предоставили ему уйму отговорок, чтобы объяснить, «чому вони не перерахували в повному обсязі, а чому вони порахували за відпрацьований час».





Получается, министр как бы был в неведении. В таком случае какие же вредители в МОЗ (а не в обладминистрациях) без ведома министра насчитали 90 кременчугским медикам всего 233 тысячи гривен?





Если в МОЗ считали по пролеченным случаям (5+22), как велит медреформа, а не по количеству занятого персонала, – получается, расценки на лечение Covid 19 мизерные.





Ой, президент тоже в шоке!

Вы не поверите, но президент Зеленский тоже возмущен недовыплатами медикам, борющимся с Covid 19.

6 мая он выступил с очередным видеообращением к народу. И сказал следующее:





Владимир Зеленский





– Нагадаю, що ще з середини квітня уряд переказав кошти для виплат надбавок медикам, які протидіють Covid 19. Проте в окремих областях ці кошти не було виплачено. Шановні голови ОДА, доручаю якнайшвидше погасити заборгованість перед лікарями, інакше можете залишитися не лише без заробітної плати, а й без посади!









Тоже интересно, правда? Президент, как и министр, как бы не знает, что МОЗ рекомендовал местным органам самоуправления и обладминистрациям выплачивать надбавки медикам из местных бюджетов. Похоже, президент также не знает, что МОЗ насчитал кременчугским медикам по 2,5 тысячи гривен – а это никак не 300% оклада. Очень удобная позиция для "доброго царя".









Пишите нам, сколько вам реально заплатили за март.