Малецкий и Середа разоблачили жадный МОЗ – и обещают выплатить медикам 300% за борьбу с Covid 19

О главном: мэр Кременчуга пообещал, что в городском бюджете найдут 1,7-1,8 миллиона и выплатят по 300% оклада медикам, которые боролись с Covid 19 в апреле.
Кроме того мэр и руководитель горздрава разоблачили коварный и жадный Минздрав, который сперва громко заявил, что за борьбу с Covid 19 медикам выплатят по 300% оклада – а потом тихонько переложил эти расходы на местные бюджеты. И теперь «жмется» с компенсацией затрат этим бюджетам.
На заседании противоэпидемического штаба мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что кременчугские медики, боровшиеся с коронавирусом в марте, уже получили зарплату за март – по 300% должностного оклада (как обещал МОЗ). Её выплатили из городского бюджета, не дожидаясь обещанной государственной субвенции. Сумма выплат составила 1 млн. 701 тыс. грн.
Малецкий пообещал, что кременчугские медики, боровшиеся с коронавирусом в апреле, также получат апрельскую зарплату в размере 300% должностного оклада. Если МОЗ и НСЗУ не перечислят деньги на обещанные правительством доплаты, то их (1,7 – 1,8 млн. грн., по словам мэра) найдут в городском бюджете.
Мэр уточнил, что доплаты за апрель планируют выплатить медработникам инфекционного отделения больницы «Кременчугской», инфекционного отделения детской больницы, а также отдельным сотрудникам первой больницы им. Богаевского, которые работали на конкретном случае Covid 19.
Перед тем, как мэр пообещал заплатить медикам обещанную им сумму (300% оклада), между ним и руководителем горздрава состоялся яркий постановочный диалог в прямом эфире. В этом мини-спектакле два местных чиновника своими словами рассказывают уважаемой публике, как государственные чиновники и президент (он тоже обещал 300%) громко дают шикарные обещания, и тихо перекладывают их реализацию на местные бюджеты. Итак:
Малецкий, мэр:
Середа, топ-чиновник:
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Малецкий, мэр:
Середа, топ-чиновник:
Вот так обстоят дела с обещаниями правительства.
Максим Середа сказал, что, насколько ему известно, в 50% городов Украины сделали как в Кременчуге – посчитали сами сумму доплат и расплатились с медиками, не дожидаясь компенсации из МОЗ. А ещё в 50% городов местные администрации подстраховались и не стали платить медикам из городского бюджета, пока не получат компенсацию из МОЗ. В этих городах медики бунтуют и возмущаются враньем правительства.
Услышав сумму, полученную от МОЗ за март, мэр тут же подсчитал, сколько получил бы от МОЗ каждый кременчугский медик, боровшийся в марте с Covid 19. Он сказал:
Действительно, получается в среднем по 2578 гривен на работника.
Цифры, названные мэром и руководителем горздрава, дают возможность посчитать, сколько же Кременчуг заплатил своим медикам за март? Середа сказал, что на мартовскую зарплату борцам с Covid 19 ушло 1 млн. 701 тыс. грн. Мэр сказал, что в тот период боролось с коронавирусом 90 человек.
Выходит, Кременчуг заплатил медикам в среднем по 18 900 гривен.
Это очень усредненный показатель, он такой же, как и «средняя температура по отделению». Естественно, у врачей, медсестер, фельдшеров и санитарок разные должностные оклады. И уж совсем другие они у топ-менеджеров больниц (мэр сказал, что за борьбу с коронавирусом платили и администрации больниц, в которых эта борьба велась). Тем не менее даже очень средний показатель дает возможность сравнить, что получили лично вы, и сколько денег из бюджета было потрачено на ударные зарплаты в целом.
6 мая министр здравоохранения Степанов на брифинге заявил, что он в шоке от того, как прошли в регионах выплаты медиками 300% зарплат!
Максим Степанов
И добавил:
Министр очень возмущался, что руководители департаментов здравоохранения и представители обладминистраций предоставили ему уйму отговорок, чтобы объяснить, «чому вони не перерахували в повному обсязі, а чому вони порахували за відпрацьований час».
Получается, министр как бы был в неведении. В таком случае какие же вредители в МОЗ (а не в обладминистрациях) без ведома министра насчитали 90 кременчугским медикам всего 233 тысячи гривен?
Если в МОЗ считали по пролеченным случаям (5+22), как велит медреформа, а не по количеству занятого персонала, – получается, расценки на лечение Covid 19 мизерные.
Вы не поверите, но президент Зеленский тоже возмущен недовыплатами медикам, борющимся с Covid 19.
6 мая он выступил с очередным видеообращением к народу. И сказал следующее:
Владимир Зеленский
Тоже интересно, правда? Президент, как и министр, как бы не знает, что МОЗ рекомендовал местным органам самоуправления и обладминистрациям выплачивать надбавки медикам из местных бюджетов. Похоже, президент также не знает, что МОЗ насчитал кременчугским медикам по 2,5 тысячи гривен – а это никак не 300% оклада. Очень удобная позиция для "доброго царя".
Пишите нам, сколько вам реально заплатили за март.