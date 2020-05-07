На Полтавщині затримали єгиптянина, який пропагував радикальний екстремізм

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 837

Крім того, чоловік був у міжнародному розшуку

Правоохоронці Полтавщини затримали громадянина Республіки Єгипет, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за скоєння особливо тяжких злочинів на батьківщині. Про це інформує Управління СБУ в Полтавській області.





Іноземець також був причетний до злочинів міжнародної релігійно-екстремістської організації «Брати-мусульмани» та пропагував ідеї радикального екстремізму серед мусульман у Полтавській області.





На даний час планується екстрадиція затриманого.