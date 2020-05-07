Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна13691
Кременчук86
Хворі:
Україна10955
Кременчук59
Вилікувалось:
Україна2396
Кременчук25
Померло:
Україна340
Кременчук2
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали єгиптянина, який пропагував радикальний екстремізм

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 837

Крім того, чоловік був у міжнародному розшуку

Правоохоронці Полтавщини затримали громадянина Республіки Єгипет, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за скоєння особливо тяжких злочинів на батьківщині. Про це інформує Управління СБУ в Полтавській області.


Іноземець також був причетний до злочинів міжнародної релігійно-екстремістської організації «Брати-мусульмани» та пропагував ідеї радикального екстремізму серед мусульман у Полтавській області.


На даний час планується екстрадиція затриманого.

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: розыск иностранцы

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх