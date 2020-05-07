У Полтаві чоловік за ґратами здав в оренду квартиру за дві тисячі гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 816

На Полтавщині викрили незаконні дії ув'язненого. За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, чоловік перебував у Полтавській установі виконання покарань № 23) та майже за 2 тисячі гривень здав в оренду квартиру, якої насправді не існувало. Потерпілий перерахував гроші на картку особи, номер якої останній повідомив телефоном.





Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій). Телефон вилучили.