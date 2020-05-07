Кременчужанка розповіла про крадіжку в неї 7 тисяч гривень - справу розслідують майже рік

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 661 Коментарів: 1

У 2019 році знайома вкрала у Віри банківську картку та зняла звідти 6 900 гривень. Потерпіла звернулася до поліції. Справу досі розслідують

До редакції «ТЪ» звернулася жителька Кременчука Віра. Вона обурена тим, що справу щодо крадіжки її грошей ніяк не передадуть до суду.



Події відбувалися у 2019 році, у селі Пришиб Кременчуцького району. Тоді Віра жила там з чоловіком. Жінка з ймовірною злочинницею їздила разом на роботу, віддавала їй власну сумку з речами. За яких обставин та коли зникла банківська картка жінка не знає. Можливо це сталося в момент, коли вона кудись відійшла, а сумку залишила у «подруги».



Віра розповіла про події, що передували крадіжці. Товаришка просила у Віри позичити гроші, жінка взяла кредит на картку. Але потім Віра вирішила попросити у товаришки розписку, завірену в нотаріуса. Схоже, що озвучена пропозиція не сподобалася «подрузі», тому вона вирішила картку вкрасти. Пізніше з картки зняли близько 7 тисяч гривень.



Подала заяву з приводу крадіжки картки 23 липня 2019 року. Жінка намагалася самостійно розв'язати проблему з ймовірною крадійкою, але натомість почала отримувати погрози від неї. Потерпіла розповіла, що на неї з чоловіком підозрювана навіть викликала поліцію. Вже після цих подій Віра звернулася до правоохоронців.



Щодо кривдниці, то, за словами Віри, у неї погана репутація - жінка нібито «засвітилися» у крадіжці.





- Річ у тім, що наскільки вона увійшла в довіру, наскільки вміє людина себе подати. У мене ніби вимкнулися мізки… Я ніби загіпнотизована встала і пішла, взяла кредит, - пояснила Віра.





У пресслужбі прокуратури Полтавської області «ТЪ» повідомили, що матеріали справи були у поліції Кременчука. Наприкінці січня цього року справу передали за підслідністю до відділення №2 Кременчуцького відділу поліції (Горішні Плавні, - автор). Процесуальний керівник у кримінальному провадженні надала вказівки і доручення слідчому поліції. На сьогодні це виконується, досудове розслідування триває.



Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка), слідство триває. Таку інформацію надали у Кременчуцькому відділ поліції. На сьогодні особа, яка підозрюється, не встановлена. Підозру нікому не оголошували.





- Чому вони мене не викликають? Ніяких рухів немає. Мені не дзвонять, нічого... Дуже цікаво, - обурилася Віра.



Віра зазначила, що не збирається залишати цю справу та буде добиватися результату.