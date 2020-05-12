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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Розіграш через лотерею: у день завозу секондхенди на карантині працюватимуть по-новому

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 2 904 Коментарів: 1

 

Магазини одягу повідомили про свій графік роботи та особливості на час карантину

Після послаблення вимог карантину запрацювали й секондхенди у Кременчуці. Один з магазинів на своїй сторінці в інтстаграм повідомив про особливості роботи під час карантину. Особлива увага буде в день оновлення люксового товару. Для цього влаштували лотерею з обмеженим часом перебування у приміщенні.


Правила відвідування магазину в період карантину:

  • вхід лише в масках;
  • кількість відвідувачів обмежена та регулюється охоронцем (за формулою 1 відвідувач на 10 м кв).

У день оновлення вагового/люксового товару, перший вхід, осіб 20-30 - розігрується лотереєю. Кількість перших осіб обмежена. Час надходження в магазині з моменту відкриття до 12.00 запускають особу на 30 хвилин.


В магазині зауважили, що оберуть першу кількість відвідувачів лотереєю, інші будуть заходити в порядку живої черги, за принципом: один заходить - один виходить.

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Автор: Альона Душенко
Теги: секонд-хенд

Коментарі: 1

276
obaldet:
Сьогодні, 19:49

свеженькое с итальянских жмуриков как горячие пирожки налетай


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