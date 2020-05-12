Розіграш через лотерею: у день завозу секондхенди на карантині працюватимуть по-новому

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 2 904 Коментарів: 1

Магазини одягу повідомили про свій графік роботи та особливості на час карантину

Після послаблення вимог карантину запрацювали й секондхенди у Кременчуці. Один з магазинів на своїй сторінці в інтстаграм повідомив про особливості роботи під час карантину. Особлива увага буде в день оновлення люксового товару. Для цього влаштували лотерею з обмеженим часом перебування у приміщенні.





Правила відвідування магазину в період карантину:

вхід лише в масках;

кількість відвідувачів обмежена та регулюється охоронцем (за формулою 1 відвідувач на 10 м кв).

У день оновлення вагового/люксового товару, перший вхід, осіб 20-30 - розігрується лотереєю. Кількість перших осіб обмежена. Час надходження в магазині з моменту відкриття до 12.00 запускають особу на 30 хвилин.





В магазині зауважили, що оберуть першу кількість відвідувачів лотереєю, інші будуть заходити в порядку живої черги, за принципом: один заходить - один виходить.