На Полтавщині депутат вимагав $160 тисяч за виділення земель під сільськогоспроботи

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Тепер правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна

На Полтавщині депутат районної ради вимагав 160 000 доларів США за вирішення питання щодо отримання дозволів на виділення 50 земельних ділянок (загальною площею близько 100 га) для ведення сільськогосподарських робіт.





Як повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області, факт вимагання неправомірної вигоди викрили слідчі поліції Полтавщини за оперативним супроводженням співробітників УСБУ.





За словами начальника поліції Полтавщини Івана Вигівського, наразі депутата затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Коло його ймовірних спільників встановлюється, тривають слідчі дії.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.