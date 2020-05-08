Фотофакт: у Кременчуці «шарії» намагались організувати пробіг, але поліція завадила (доповнено)

Сьогодні, 12:48 Переглядів: 2 582

Очевидці розповідають, що була навіть бійка







Фото: Алексей Орловец

9 травня у Кременчуці «шарії» намагались організувати святковий пробіг, але завадиля поліція. Учасники пробігу зібрались біля колишнього супермаркету Billa, де їх і застигли охоронці правопорядку.





Як повідомляють очевидці, була навіть бійка. Ніхто не постраждав.







Схожі акції відбулись по всій країні. У деяких містах, наприклад Полтаві та Запоріжжі - успішно.





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13.00 Як повідомляють читачі з Молодіжного, пробіг таки відбувся.



14.10 За свідченнями очевидців, поліція перекрила виїзд з парковки «Амстора та знімає кульки з машин.



14.30 За повідомленням пресслужби патрульної поліції, патрульними недопущено порушень правил дорожнього руху. Прихильникам політичної партії роз'яснили розділ 25.1 «Рух транспортних засобів у колоні" ПДР України та необхідність узгодження руху автомобілів у колоні із органами Національної поліції. Поліція закликає дотримуватись чинного законодавства та не брати участі у порушеннях громадського порядку та карантиного режиму.



