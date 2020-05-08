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Кременчук, Надзвичайні новини

Фотофакт: у Кременчуці «шарії» намагались організувати пробіг, але поліція завадила (доповнено)

Сьогодні, 12:48 Переглядів: 2 582

 

Очевидці розповідають, що була навіть бійка
Фото: Алексей Орловец

9 травня у Кременчуці «шарії» намагались організувати святковий пробіг, але завадиля поліція. Учасники пробігу зібрались біля колишнього супермаркету Billa, де їх і застигли охоронці правопорядку.


Як повідомляють очевидці, була навіть бійка. Ніхто не постраждав.



Схожі акції відбулись по всій країні. У деяких містах, наприклад Полтаві та Запоріжжі - успішно.


Доповнено:


13.00 Як повідомляють читачі з Молодіжного, пробіг таки відбувся.


14.10 За свідченнями очевидців, поліція перекрила виїзд з парковки «Амстора та знімає кульки з машин.

14.30 За повідомленням пресслужби патрульної поліції, патрульними недопущено порушень правил дорожнього руху. Прихильникам політичної партії роз'яснили розділ 25.1 «Рух транспортних засобів у колоні" ПДР України та необхідність узгодження руху автомобілів у колоні із органами Національної поліції. Поліція закликає дотримуватись чинного законодавства та не брати участі у порушеннях громадського порядку та карантиного режиму.

  

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Автор: Руслана Горгола Фото: Алексей Орловец
Теги: автопробег День Победы День Перемоги
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