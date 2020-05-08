На Полтавщині разову грошову допомогу до Дня Перемоги отримало 46 тисяч осіб, повідомила директор Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Людмила Корнієнко.

Розміри грошової допомоги затверджені Постановою Кабміну від 19 лютого 2020 року №112 «Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України «про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «про жертв нацистських переслідувань»:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

– I група – 4 120 гривень;

– II група – 3 640 гривень;

– III група – 3 160 гривень;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1 390 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 120 гривень;

членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 900 гривень;