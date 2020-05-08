Що відкриють у Кременчуці з 12 травня: підемо у парки, магазини, літні кафе, але у масках

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 2 317

Виконком Кременчуцької міськради 8 травня вирішив, як Кременчук виходитиме з карантину на першому етапі – з 12 травня, яким закладам дозволять відкритися. Так, затвердили рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої передувало виконкому і де обговорювали зняття карантинних обмежень відповідно до рішення КМУ.

Із 12 травня зможуть працювати заклади торговельного та побутового обслуговування за дотримання певних вимог, а також літні майданчики кафе, музей військової техніки під відкритим небом у парку Миру. Обмеження знімаються з 00 годин 11 травня. Нижче – перелік закладів відповідно до рішення виконкому.

Що відкриють і кому дозволять працювати

Заклади торгівлі (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах).

Заклади побутового обслуговування (перукарні та салони краси).

Установи, що надають фінансові послуги.

Підприємства (заклади) з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації.

Ветеринарна практика.

Стоматологічна практика.

Техобслуговування транспорту.

Забезпечення Інтернетом (у т. ч. підключення).

Заклади з ремонту (офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку).

Надання послуг хімчистки.

Поштова та кур’єрська діяльність.

Будівельні роботи.

Роботи зі збирання і заготівлі відходів.

Діяльність кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Літні майданчики кафе просто неба.

Робота закладів харчування на винос.

Заклади з надання послуг адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів.

Точки продажу преси.

Також у рішенні виконкому до переліку закладів та установ, яким дозволена робота, увійшли й ті, які вже працюють зараз, зокрема автозаправні комплекси; агропродовольчі ринки та ринки з продажу розсади і молодняку птиці; ЗМІ.

У парки – можна

Із 12 травня дозволене відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон при дотриманні соціальної дистанції, «правил, встановлених адміністрацією та наявності особистих засобів індивідуальної безпеки» - так говориться в рішенні виконкому.

На дитячі майданчики – теж можна

Із 12 травня дозволене відвідування спортивних та дитячих майданчиків. При цьому вимога - соціальна дистанція, засоби індивідуальної безпеки. Тобто залишаються вимоги про маски (респіратори). Це стосується і відвідування музею військової техніки просто неба у парку Миру.

У масці – навіть до літнього кафе

Робота закладів торгівлі та обслуговування дозволена за умови забезпечення персоналу засобами захисту (для обличчя, очей, рук). Відвідувачі теж мають бути у масках (респіраторах). Дозволяється перебування на 10 кв м площі не більше одного відвідувача. Ця вимога актуальна і для магазинів, і для ринків, і для інших закладів, які відкриють.





Робота ринків дозволена за дотримання умов, визначених Кабміном, у тому числі – безконтактного вимірювання температури на вході, антисептиків на кожному вході, захисних екранів із плівки чи пластику між продавцем та покупцем та дезінфекції поверхонь кожні три години.

На літніх майданчиках кафе має бути забезпечена відстань між місцями для сидіння за столами не менше 1,5 м. Дозволяється розміщення не більш двох клієнтів за одним столом, виняток – діти до 14 років. При цьому вимога до відвідувачів – маска або респіратор (крім часу приймання їжі).