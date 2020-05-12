Нардеп Мовчан запарковался на месте для инвалида и попал в зупиниЛося

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 1 861 Коментарів: 1

Увидел знак, но подумал, что «оно типа нарисовано должно быть»

Кременчугский народный депутат Алексей Мовчан стал героем передачи зупиниЛося, которая показывает нарушителей правил парковки. Наш нардеп стал первым в выпуске №83, запарковав свою Skoda Superb на месте для парковки транспорта людей с инвалидностью.









– У вас есть инвалидность? – спросил ведущий Алексея Мовчана.

– Нет, нету, – ответил нардеп.

– Вы запарковались на месте для людей с инвалидностью. Вот знак.









Вдвоём идут смотреть на знак…

– Я просто думал… Я видел этот знак, но я думал, что оно типа нарисовано должно быть, – показал пальцем на асфальт Мовчан. – Да, я согласен.









– Правила дорожного движения. Знаете о приоритетности?

– Да, что у людей с инвалидностью есть…

– Нет, знак важнее разметки.

– Да, знаю. У меня нет инвалидности, я очень сожалею, что здесь стал, – сказал нардеп.