Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна16023
Кременчук89
Хворі:
Україна12225
Кременчук33
Вилікувалось:
Україна3373
Кременчук54
Померло:
Україна425
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кількість хворих на коронавірус в Україні перевищила позначку в 16 тисяч

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 689

 

3 373 пацієнти вже одужало

Станом на 9.00 12 травня в Україні зафіксували 16 023 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Як повідомляє МОЗ України, з них 425 летальних, 3 373 пацієнти одужало. За добу виявили 375 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 580 випадків;
  • Волинська область — 496 випадків;
  • Дніпропетровська область — 748 випадків;
  • Донецька область — 100 випадків;
  • Житомирська область — 525 випадків;
  • Закарпатська область — 748 випадків;
  • Запорізька область — 331 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1133 випадки;
  • Кіровоградська область — 425 випадків;
  • м. Київ — 1930 випадків;
  • Київська область — 1023 випадки;
  • Львівська область — 825 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 225 випадків;
  • Одеська область — 653 випадки;
  • Полтавська область — 248 випадків;
  • Рівненська область — 1028 випадків;
  • Сумська область — 157 випадків;
  • Тернопільська область — 1021 випадок;
  • Харківська область — 623 випадки;
  • Херсонська область — 162 випадки;
  • Хмельницька область — 182 випадки;
  • Чернівецька область — 2396 випадків;
  • Черкаська область — 343 випадки;
  • Чернігівська область — 79 випадків.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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