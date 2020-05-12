Кількість хворих на коронавірус в Україні перевищила позначку в 16 тисяч
Сьогодні, 09:38
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3 373 пацієнти вже одужало
Станом на 9.00 12 травня в Україні зафіксували 16 023 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Як повідомляє МОЗ України, з них 425 летальних, 3 373 пацієнти одужало. За добу виявили 375 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 580 випадків;
- Волинська область — 496 випадків;
- Дніпропетровська область — 748 випадків;
- Донецька область — 100 випадків;
- Житомирська область — 525 випадків;
- Закарпатська область — 748 випадків;
- Запорізька область — 331 випадок;
- Івано-Франківська область — 1133 випадки;
- Кіровоградська область — 425 випадків;
- м. Київ — 1930 випадків;
- Київська область — 1023 випадки;
- Львівська область — 825 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 225 випадків;
- Одеська область — 653 випадки;
- Полтавська область — 248 випадків;
- Рівненська область — 1028 випадків;
- Сумська область — 157 випадків;
- Тернопільська область — 1021 випадок;
- Харківська область — 623 випадки;
- Херсонська область — 162 випадки;
- Хмельницька область — 182 випадки;
- Чернівецька область — 2396 випадків;
- Черкаська область — 343 випадки;
- Чернігівська область — 79 випадків.