Вице-мэр Кравченко получил первый отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 1 555 Коментарів: 11

«Ждем контрольный результат, и на свободу!» – сообщил «Телеграфу» вице-мэр

Вице-мэр Кременчуга Дмитрий Кравченко, который заболел COVID-19 и был госпитализирован в инфекционное отделение больницы «Кременчугской», получил первый отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.





– ПЦР отрицательный, а стало быть я здоров. Ждём контрольный̆ результат, и на свободу! – сообщил «Телеграфу» Дмитрий Кравченко.





Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», 15 мая вице-мэр был госпитализирован, его диагноз COVID-19 был подтвержден 12 мая.

Сегодня, 19 мая, у Дмитрия Кравченко День рождения. Ему исполнилось 53 года.