Вице-мэр Кравченко получил первый отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Вице-мэр Кременчуга Дмитрий Кравченко, который заболел COVID-19 и был госпитализирован в инфекционное отделение больницы «Кременчугской», получил первый отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
– ПЦР отрицательный, а стало быть я здоров. Ждём контрольный̆ результат, и на свободу! – сообщил «Телеграфу» Дмитрий Кравченко.
Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», 15 мая вице-мэр был госпитализирован, его диагноз COVID-19 был подтвержден 12 мая.
Сегодня, 19 мая, у Дмитрия Кравченко День рождения. Ему исполнилось 53 года.