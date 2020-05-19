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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Вице-мэр Кравченко получил первый отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 1 555 Коментарів: 11

 

«Ждем контрольный результат, и на свободу!» – сообщил «Телеграфу» вице-мэр

Вице-мэр Кременчуга Дмитрий Кравченко, который заболел COVID-19 и был госпитализирован в инфекционное отделение больницы «Кременчугской», получил первый отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.


– ПЦР отрицательный, а стало быть я здоров. Ждём контрольный̆ результат, и на свободу! – сообщил «Телеграфу» Дмитрий Кравченко.


Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», 15 мая вице-мэр был госпитализирован, его диагноз COVID-19 был подтвержден 12 мая.

 

Сегодня, 19 мая, у Дмитрия Кравченко День рождения. Ему исполнилось 53 года.

4
Автор: Стас Константинов
Теги: Дмитрий Кравченко коронавірус

Коментарі: 11

287
stronzo:
Сьогодні, 13:00

ахахахаха)))

я же говорил, что это будет самое быстрое исцеление в мире!


37 1
535
LYuSIYa:
Сьогодні, 13:19

Ти диви яке живуче! Виходить, щоб вилікуватися треба ходити між людьми.


21 2
282
law-abiding citizen:
Сьогодні, 13:53

Стаття 325 Кримінального кодексу України передбачає покарання за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Так, порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

9 0
132
X-YZ:
Сьогодні, 14:32

А хорошие новости будут?


9 0
1 093
hunter:
Сьогодні, 15:33

Цитата: law-abiding citizen
Стаття 325 Кримінального кодексу України передбачає покарання за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Так, порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Вот поэтому и быстро стал здоровым,как излечили 17тыс со своего кармана.


2 0
22
Руслан Климашенко:
Сьогодні, 16:02

Вы тут все такие умные комментаторы, а вы знали о том, что эта болезнь может проходить в лёгкой форме? Пусть каждый из-за болевших скорее выздоравливает.


2 13
159
Grinenko:
Сьогодні, 16:06

Значит болезнь у него протекала без осложнений. И такое бывает.


0 12
110
DioGen:
Сьогодні, 16:16

Виталий Малецкий 15 мая заявил, что не видит ничего плохого в том, что вице-мэр с подтверждённым диагнозом выходит на улицу.

И на кой тогда весь этот цирк, когда здоровых людей штрафуют просто за отсутствие маски, когда я не могу ничем кроме такси добраться к себе на фазенду (хотя я здоровый). А у кого бабосики тот с любым диагнозом прав.


10 0
74
КГБ:
Сьогодні, 17:57

В Голландии министр образования превысил скорость на 15 км\ч . Ему было стыдно, ушел в отставку . Министр экологии Франции ушел в отставку из-за шикарного обеда в ресторане .Словакия: министр по вопросам окружающей среды из-за непристойного поведения немедленно подал в отставку. Он повёл себя как мужчина. Десятки таких сообщений , заявлений политиков . А нашим слабо ?


2 0
110
DioGen:
Сьогодні, 18:00

Цитата: КГБ
А нашим слабо ?
Нашим тогда надо сразу сеппуку делать.


0 0
66
andre2102:
Сьогодні, 18:02

да достали чи не ЗВЕЗДА .что больше нет ПРОБЛЕМ?

 


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