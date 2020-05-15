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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Заболевший COVID-19 вице-мэр Кременчуга Дмитрий Кравченко госпитализирован

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 2 516

 

Чиновник находится в инфекционном отделении больницы «Кременчугская»

Вечером 15 мая в инфекционное отделение больницы «Кременчугской» был госпитализирован вице-мэр Кременчуга Дмитрий Кравченко, у которого ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

 

Вице-мэр до 15 мая проходил курс лечения в домашних условиях, но покидал дом для поездок к врачу и для сдачи анализов. Выходы из дома Дмитрия Кравченко стал объектом пристального внимания к себе со стороны СМИ и общественности, а в мэр Кременчуга Виталий Малецкий 15 мая заявил, что не видит ничего плохого в том, что вице-мэр с подтверждённым диагнозом выходит на улицу.

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Автор: Стас Константинов
Теги: Дмитрий Кравченко коронавірус больница госпитализация
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