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Головний коп Кременчука Олександр Борзенко під дощем підкорив півмарафон

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 761

 

Олександр Борзенко поділився, що полюбляє бігати, але через відрядження довелося шукати найближче місце зі знайомою трасою для участі у змаганнях

Керівник батальйону патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко взяв участь в онлайн змаганнях, для цього головному патрульному міста довелося під дощем підкорити напівмарафон New Run. Дистанцію у 21 км 100 метрів головний патрульний Кременчука здолав за 2.05 години.


 


Олександр Борзенко поділився з «Телеграфом», що у цьому році зареєструвався у 5 стартах, з дистанціями від 21 до 42 км (марафон). Через відрядження довелося шукати трасу для бігу у Донецькій області. Загалом участь у змаганнях взяли близько 500 учасників. На сьогодні протокол ще необіліковані, проте нагороди вручили лише тим, хто пройшов напівмарафон по таймінгу.


 


- Ці змагання, це вхід у біговий сезон. Бігаю багато, але не такі дистанції. В середньому 4-5 раз на тиждень бігаю від 8 до 12 км.


Дистанція 21 км не з легких, вони силова. Дощ вніс свої корективи, але вони були незначні. Через дощ не було навіть думки завершити забіг. - поділився керівник патрульної поліції Кременчука.


 


За словами Олександра Борзенка, спочатку він планував забіг у Кременчуці, але довелося долати дистанцію в просторах Донбасу.


- Планував забіг у Кременчуці, але через робоче відрядження у Донецьку область, довелося бігти у найближчому населеному пункті, який знайомий за рельєфом та підійшов за маршрутом, - додав Олександр Борзенко.
 
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Автор: Альона Душенко Фото: Александр Борзенко
Теги: Александр Борзенко поліція біг марафон
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