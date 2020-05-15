«Не уявляю, як грати без наших уболівальників»: хокеїст «Кременчука» Тимур Гриценко

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 218

Форвард хокейного клубу «Кременчук» Тимур Гриценко поспілкувався з пресслужбою команди й розповів, як проходить як його карантин.

- Як у Вас проходить карантин?





- Нудно, адже максимально багато намагаюся перебувати вдома. Зараз, правда, частіше буваю на природі, але дотримуюся правило самоізоляції.





- Як підтримуєте фізичну форму?





- Ходжу, бігаю, роблю різні вправи, але без великих навантажень.





- Як сприйняли новину про карантин?





- Було важко, адже ми дійсно були у відмінній формі і дуже хотіли грати.





- 1 вересня перша зустріч півфіналу з «Білим Барсом». Ваші очікування?





- Напевно, найголовніше, щоб ми змогли повернути ті фізичні кондиції, які були у нас в березні. Це буде зробити непросто, але ми будемо намагатися і готуватися.





- ХК «Кременчук» - переможець регулярного чемпіонату, і в плей-офф буде мати перевагу свого майданчика. Але ігри можуть пройти без глядачів. Що скажете з цього приводу?





- Це буде для нас великий мінус, та й взагалі не уявляю, як грати без наших уболівальників. Але, ліга повинна дотримуватися правил карантину, а ми сподіваємося, що ситуація з пандемією до вересня покращиться і зіграємо за підтримки трибун.





- Досить непросто складалися у «Кременчука» останні ігри в чемпіонаті проти «Білого Барса». Досить згадати останній поєдинок, коли кременчужани програвали по ходу матчу 1:3, але зуміли вирвати перемогу 4:3, а Ви закинули переможну шайбу. Ваша думка про майбутнього суперника?





- Хороша команда з п'ятіркою досвідчених хокеїстів, яка дуже гідно грала, особливо на фініші «регулярці». Але, нічого, будемо налаштовуватися і готуватися удруге на «Барсів».