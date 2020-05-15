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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Не уявляю, як грати без наших уболівальників»: хокеїст «Кременчука» Тимур Гриценко

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 218

 

Нападник кременчуцької команди відповів на питання

Форвард хокейного клубу «Кременчук» Тимур Гриценко поспілкувався з пресслужбою команди й розповів, як проходить як його карантин. 

 

- Як у Вас проходить карантин?


- Нудно, адже максимально багато намагаюся перебувати вдома. Зараз, правда, частіше буваю на природі, але дотримуюся правило самоізоляції.


- Як підтримуєте фізичну форму?


- Ходжу, бігаю, роблю різні вправи, але без великих навантажень.


- Як сприйняли новину про карантин?


- Було важко, адже ми дійсно були у відмінній формі і дуже хотіли грати.


- 1 вересня перша зустріч півфіналу з «Білим Барсом». Ваші очікування?


- Напевно, найголовніше, щоб ми змогли повернути ті фізичні кондиції, які були у нас в березні. Це буде зробити непросто, але ми будемо намагатися і готуватися.


- ХК «Кременчук» - переможець регулярного чемпіонату, і в плей-офф буде мати перевагу свого майданчика. Але ігри можуть пройти без глядачів. Що скажете з цього приводу?


- Це буде для нас великий мінус, та й взагалі не уявляю, як грати без наших уболівальників. Але, ліга повинна дотримуватися правил карантину, а ми сподіваємося, що ситуація з пандемією до вересня покращиться і зіграємо за підтримки трибун.


- Досить непросто складалися у «Кременчука» останні ігри в чемпіонаті проти «Білого Барса». Досить згадати останній поєдинок, коли кременчужани програвали по ходу матчу 1:3, але зуміли вирвати перемогу 4:3, а Ви закинули переможну шайбу. Ваша думка про майбутнього суперника?


- Хороша команда з п'ятіркою досвідчених хокеїстів, яка дуже гідно грала, особливо на фініші «регулярці». Але, нічого, будемо налаштовуватися і готуватися удруге на «Барсів».

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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