С медиками из кременчугских больниц рассчитались за апрель – 300% оклада

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 638

С медиками, которые работают в кременчугских больницах и чья работа связана с борьбой с коронавирусом, выплатили зарплату за апрель с 300% окладом. Так же как и за март. И так же, как и в марте, деньги на доведение зарплаты до значения 300% нашли в городском бюджете Кременчуга.

– 211 медицинских работников наших больниц, которые непосредственно задействованы в противодействии COVID-19, получили 300% надбавки к должностным окладам на свои зарплатные карточки. На это были направлены средства городского бюджета, – сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Напомним, что ни Кременчугская Центральная районная больница, ни станция скорой помощи не относятся к мэрии Кременчуга и ситуация с оплатами медикам там иная. Например, 14 мая взбунтовались сотрудники «скорой», которые так и не увидели обещанных 300% оклада, а в риторике чиновников зазвучало не «300%» а «до 300%».