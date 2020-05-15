Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.05.2020 11:24
Підтверджені:
Україна17330
Кременчук102
Хворі:
Україна12381
Кременчук29
Вилікувалось:
Україна4473
Кременчук70
Померло:
Україна476
Кременчук3
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

С медиками из кременчугских больниц рассчитались за апрель – 300% оклада

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 638

211 медработников получили деньги на зарплатные карты, – мэр

С медиками, которые работают в кременчугских больницах и чья работа связана с борьбой с коронавирусом, выплатили зарплату за апрель с 300% окладом. Так же как и за март. И так же, как и в марте, деньги на доведение зарплаты до значения 300% нашли в городском бюджете Кременчуга.

 

– 211 медицинских работников наших больниц, которые непосредственно задействованы в противодействии COVID-19, получили 300% надбавки к должностным окладам на свои зарплатные карточки. На это были направлены средства городского бюджета, – сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

 

Напомним, что ни Кременчугская Центральная районная больница, ни станция скорой помощи не относятся к мэрии Кременчуга и ситуация с оплатами медикам там иная. Например, 14 мая взбунтовались сотрудники «скорой», которые так и не увидели обещанных 300% оклада, а в риторике чиновников зазвучало не «300%» а «до 300%».

2
Автор: solod
Теги: коронавірус медики зарплата
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх