Громадський транспорт в Полтавській області запускатимуть у кілька етапів

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 1 163

Транспорт у Полтавській області запускатимуть у кілька етапів, про це повідомив на брифінгу голова облдержадміністрації Олег Синєгубов. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної ради.









- Рух громадського транспорту планується відновити в кілька етапів. Спочатку – відновити рух громадського транспорту в межах населених пунктів та в межах району. Потім з огляду на стан поширення коронавірусу буде прийматися рішення щодо можливого відновлення міжрайонного транспортного сполучення – розповів Олег Синєгубов.





Учасники брифінгу наголосили, що пом’якшення карантину й відкриття руху громадського транспорту не означає, що потрібно забути про дотримання карантинних заходів – маскового режиму, миття й дезінфекцію рук, дотримання дистанції.





- Чи не щодня в країні фіксуємо майже 500 нових випадків захворювання. Те, що маємо таку ситуацію на Полтавщині, – це заслуга людей, зокрема, тих, які дотримуються вимог карантину. Водночас не потрібно забувати про носіння масок. Це обов’язок перед собою і своїми близькими, щоб не наразити їх на небезпеку, – зазначив Олег Синєгубов.