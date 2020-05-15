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Кременчук, Полтавщина

Громадський транспорт в Полтавській області запускатимуть у кілька етапів

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 1 163

 

Поетапний вихід залишить масочний режим

Транспорт у Полтавській області запускатимуть у кілька етапів, про це повідомив на брифінгу голова облдержадміністрації Олег Синєгубов. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної ради.


Відновлення пасажирського сполучення: чим та коли можна буде їхати


- Рух громадського транспорту планується відновити в кілька етапів. Спочатку – відновити рух громадського транспорту в межах населених пунктів та в межах району. Потім з огляду на стан поширення коронавірусу буде прийматися рішення щодо можливого відновлення міжрайонного транспортного сполучення – розповів Олег Синєгубов.


Учасники брифінгу наголосили, що пом’якшення карантину й відкриття руху громадського транспорту не означає, що потрібно забути про дотримання карантинних заходів – маскового режиму, миття й дезінфекцію рук, дотримання дистанції.


- Чи не щодня в країні фіксуємо майже 500 нових випадків захворювання. Те, що маємо таку ситуацію на Полтавщині, – це заслуга людей, зокрема, тих, які дотримуються вимог карантину. Водночас не потрібно забувати про носіння масок. Це обов’язок перед собою і своїми близькими, щоб не наразити їх на небезпеку, – зазначив Олег Синєгубов.
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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт карантин
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