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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

«Дякуємо за вашу працю»: кременчугских медиков душевно поддержали

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 663

 

На медицинских учреждениях, в которых борются с коронавирусом, появились мотивирующие плакаты от волонтёров

Кременчугские волонтёры поддержали кременчугских медиков,ю развесив на учреждениях в которых борются с коронавирусом, плакаты «Дякуємо за вашу працю. Ми РазомUA».

 

«Дорогие наши медики, мы благодарим вас за ваш труд! Низкий поклон! Татьяна Куприйчук спасибо большое за печать! Спасибо, что сделали это бесплатно. Люди, поддерживайте наших медиков, наших бойцов! Будьте их тылом! #РАЗОМпротиCOVID #РазомUA Кременчуг 2020», – сообщила о мотивах акции кременчугский волонтёр Марина Шляпина.

 

Судя по реакции в социальных сетях, медики благодарны за такое душевное проявление заботы о них и поддержку.

 

 


Плакаты «Дякуємо за вашу працю» размещены:

  • на въезде на станцию скорой помощи;
  • на КПП у Центральной районной больницы;
  • на КПП у инфекционного отделения больницы «Кременчугская»;
  • на въезде в Первую больницу им. Богаевского;
  • на пандусе у приёмного отделения детской больницы.

 

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Автор: solod Фото: Марина Шляпина, Ольга Ляшенко
Теги: волонтер коронавірус
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